مشجع إنجليزي يكشف حقيقة مصور "فيديو صلاح": لهذا السبب تجاهله "مو"

خرج المصور الذي التقط مقطع الفيديو الذي يظهر فيه النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي يستخدم هاتفه المحمول أثناء قيادة سيارته، عن صمته بعد الهجوم الكبير عليه من عشاق النجم المصري.

وأوضح روب ويلي، الذي يبيع مقتنيات رياضية موقعة بأسماء أشهر اللاعبين على الإنترنت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أولئك الذين يزعمون أنني أرسلت الفيديو إلى الشرطة لأنني كنت غاضبا من عدم توقيع صلاح على أي تذكار، كاذبون ويشهرون بي".

وأكد أحد شهود العيان في واقعة فيديو صلاح، ويدعى كريس داويس، إنه يعتقد أن نجم ليفربول كان يحاول تجنب ويلي، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وأضاف: "أعتقد أن الكثير من اللاعبين على دراية بمن هو ويلي، وبالتالي لا يتعاونون معه في هذه الحالة، لم يكن مو صلاح ينشغل بهاتفه، كان يتظاهر بذلك، بينما كان يقود سيارته ببطء".

ويواجه ويلي الكثير من الاتهامات، بما في ذلك أنه يستخدم الأطفال للاقتراب من لاعبي ليفربول والحصول على توقيعاتهم، وأنه نشر الفيديو للانتقام من صلاح الذي رفض التوقيع له.

ومن جانبه، قال ويلي الذي تلقى "مضايقات وتهديدات" منذ نشره الفيديو: "هؤلاء الذين يدعون أنني كنت مع أطفال في ذلك الوقت كاذبون، كنت مع شخص بالغ آخر. نعم كان هناك أطفال لكن لا أحد منهم يعرفني".

ولم يتضمن بيان ويلي أسباب نشره للمقطع، رغم علمه أنه سيؤدي لضرر صلاح.

كما أوضح نادي ليفربول إنه قدم إلى الشرطة شريطا مصورا يظهر فيه صلاح وهو يستخدم هاتفه أثناء القيادة، مضيفا أن عملية رفع الشريط والظروف المحيطة بالتقاطه تمت بعد التشاور مع اللاعب.