بالصور| لقطات مرعبة لـ"شاحنة محظوظة" في انهيار جسر جنوة بإيطاليا

أظهرت صور مثيرة تداولها عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لسائق شاحنة "محظوظ"، بعد حادث انهيار جسر يمثل جزءا من طريق سريع في مدينة جنوة الإيطالية، الثلاثاء أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا.

وبحسب "سكاي نيوز" قال معلقون إن سائق الشاحنة الخضراء كان على حافة حفرة من الموت، بعد انهيار جزء بطول 200 متر من جسر موراندي فوق منطقة صناعية، لكن القدر والحظ لعبا دورهما، كما أن اليقظة منعت سقوطه تحت أنقاض الجسر.

وصرح مسؤول إيطالي بأن 30 شخصا على الأقل قتلوا نتيجة انهيار الجسر، مع استمرار عمليات الإنقاذ، فيما قالت الحكومة إنها تخشى من مأساة كارثية، وعرض التليفزيون الإيطالي صورا للجسر الذي انهار خلال عاصفة مفاجئة وعنيفة، وبعد سقوط أمطار غزيرة.