بلاي ليست| أشهر أغاني هدى سلطان في عيد ميلادها.. "إن كنت ناسي أفكرك"

رجل يقتل ابنة أخيه ويعترف للشرطة: "الشيطان يجب أن يموت"

قتل رجل إبنة أخيه البالغة من العمر 11 عاماً، بعد تعذيبها بالضرب، والتسبب في ما يقرب من 100 جرح بجسدها، تضمنت جروح خطيرة في الرأس باستخدام ساق طاولة خشبية، موضحً