بلاي ليست| أشهر أغاني هدى سلطان في عيد ميلادها.. "إن كنت ناسي أفكرك"

هدى سلطان
في عيد ميلاد الفنانة هدى سلطان، تستعرض "الوطن" بلاي ليست لأشهر أغاني الفنانة الراحلة، والتي قد حققت نجاحاً كبيراً على مستوى مصر والوطن العربي.
- إن كانت ناسي أفكرك (حفل مهرجان الموسيقى العربية 1994)
كلمات: محمد علي أحمد... ألحان: رياض السنباطي
- نام يا حبيبي نام (من فيلم أبو الدهب 1954)
كلمات: حسين السيد... ألحان: محمد عبد الوهاب
تاكسي الغرام (من فيلم تاكسي الغرام 1954)
كلمات: جليل البنداري.. ألحان: عبد العزيز محمود
عمري ما دقت الحب (من فيلم رصيف نمرة خمسة 1956)
كلمات: مأمون الشناوي.. ألحان: محمد فوزي
مكتوب الهوى (من فيلم جعلوني مجرماً 1956)
كلمات: فتحي قورة.. ألحان: محمد فوزي
قتل رجل إبنة أخيه البالغة من العمر 11 عاماً، بعد تعذيبها بالضرب، والتسبب في ما يقرب من 100 جرح بجسدها، تضمنت جروح خطيرة في الرأس باستخدام ساق طاولة خشبية، موضحً
بعد اعتدائه جنسيا على فتاة.. شاب يوافق على اغتصاب شقيقته انتقاما منه
انتهى مصير فتاة مكسيكية بطريقة مروعة خلال مغامرتها حول العالم، عندما تم اغتصابها ورميها في عرض البحر أثناء وجودها على الشاطئ برفقة فتاة بريطانية
صرح مستشفى (care) بمدينة طوكيو أنه سيتم اليوم فك أول سيده مجمده بالنيتروجين السائل منذ العام 1979
بعد حادث "مصعد ميامي".. ماذا تفعل إذا سقط "الأسانسير" بك؟
تعليقات الفيسبوك