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بلاي ليست| أشهر أغاني هدى سلطان في عيد ميلادها.. "إن كنت ناسي أفكرك"

اليوم AM 05:30
هدى سلطان

هدى سلطان

كتب: حاتم سعيد

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في عيد ميلاد الفنانة هدى سلطان، تستعرض "الوطن" بلاي ليست لأشهر أغاني الفنانة الراحلة، والتي قد حققت نجاحاً كبيراً على مستوى مصر والوطن العربي.

- إن كانت ناسي أفكرك (حفل مهرجان الموسيقى العربية 1994)

كلمات: محمد علي أحمد... ألحان: رياض السنباطي

 

- نام يا حبيبي نام (من فيلم أبو الدهب 1954)

كلمات: حسين السيد... ألحان: محمد عبد الوهاب

 

تاكسي الغرام (من فيلم تاكسي الغرام 1954)

كلمات: جليل البنداري.. ألحان: عبد العزيز محمود

 

عمري ما دقت الحب (من فيلم رصيف نمرة خمسة 1956)

كلمات: مأمون الشناوي.. ألحان: محمد فوزي

 

مكتوب الهوى (من فيلم جعلوني مجرماً 1956)

كلمات: فتحي قورة.. ألحان: محمد فوزي

 

 

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