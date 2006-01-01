بالفيديو| أبرز تصريحات هدى سلطان في عيد ميلادها.. تستمع لدياب والحجار

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اليوم AM 04:41
هدى سلطان

هدى سلطان

كتب: حاتم سعيد

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة هدى سلطان 15 أغسطس عام 1925 بمحافظة الغربية والتي توافق يوم ميلاد أخيها الفنان محمد فوزي، وبدأت حياتها الفنية عام 1950 بفيلم "ست الحسن"، ويستعرض "الوطن" أبرز تصريحاتها عن حياتها الفنية والخاصة.

- أتشاءم من أصحاب الوجوه العابسة ولا أخاف سوى من الله

في لقاء مسجَّل لها مع الإعلامية نجوي إبراهيم عام 1977 قالت الفنانة هدى سلطان إنها تتشاءم من أصحاب "التكشيرة" وتحب الابتسامة وأنها لا تخاف سوى من الله.

 

- أستمع لأم كلثوم وشادية ومن الجيل الجديد يوجد من هم أصحاب موهبة حقيقية

وفي لقاء لها عام 1994 في كواليس مسلسل "أرابيسك" انتقدت الفنانة الكبيرة جيل مطربي التسعينيات وبأن ما يقدموه ليس بغناء وبأن الفن الغنائي في زمنها كان مختلفا وصعب النجاح فيه وبأن عددهم كان قليلا وهذا لا يمنع بأن في الجيل الجديد مطربين تستمتع لهم مثل نادية مصطفى وعمرو دياب وعلي الحجار.

 

- أخي محمد فوزي عارض عملي بالفن ثم قدم لي ألحانا

وتسترجع ذكرياتها مع أخيها الفنان محمد فوزي بأنه في البداية رفض عملها بالمجال الفني لخوفه عليها من الوسط الفني وقدم لها العديد من الألحان لأغاني مثل "لاموني، ضاربين الودع، السد العالي".

 

- في بداياتي كنت أثق بالناس وهذا ما سبب لي معاناة فيما بعد

في لقاء قديم لها قالت الفنانة هدي سلطان إنها قديماً كانت تثق في الناس بسهولة وبعد فترة تكتشف نتائج الثقة السريعة وهذا ما جعلها تبدأ أن تكون حريصة في تعاملاتها مع الناس.

 

وتوفيت الفنانة هدي سلطان عام 2006 نتيجة مرض السرطان بأحد مستشفيات القاهرة عن عمر 81 عاما.

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