بالفيديو| قنصل أمريكي تشتري خروف العيد وتهنئ المسلمين باللغة العربية

في لقطة مميزة تداول عدد كبير من نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسفيرة راتشنا كورهونن سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، وهي تشتري خروف عيد الأضحى مهنئة المسلمين بحلول العيد قائلة: "عيد أضحى مبارك" باللغة العربية.

وورد في التعليق المصاحب للفيديو بأن راتشنا قد توجهت لإحدى أسواق الماشية في مدينة الثقبة في المنطقة الشرقية وكانت تشتري خروفا لذبحه في عيد الأضحى، وظهرت راتشنا بالفيديو وهي تتوسط الأغنام متحدثة عن شعيرة ذبح الأضحية وتهنئ المسلمين بالعيد.

ولم تكن تلك المرة الأولى للسفيرة راتشنا لمشاركتها في العديد المناسبات الاسلامية فهي دوماً ما تشارك في المناسبات الدينية المختلفة وتشارك السعوديين أنشطتهم الثقافية والتراثية بشكل مستمر.

وتعتبر راتشنا كورهونن عضو في السلك الدبلوماسي الأمريكي وقد شغلت منصب المستشارة الإدارية في السفارة الأمريكية في كولومبو خلال فترة ما بين يوليو 2014 و يونيو وشغلت أيضا منصب رئيسة القسم السياسي في فريق التعمير المؤقت في كركوك حيث قامت بالتفاوض مع كل من أربيل وبغداد على الانتخابات المحلية 2017.

وانضمت راتشنا للعمل في وزارة الخارجية بعام 2004، وعملت في عدة مدن من ضمنها الرياض والكويت ومومباي.