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سوداني يصطاد النساء ليلًا بمقبرة في بريطانيا ليغتصبهن

سوداني يصطاد النساء ليلًا بمقبرة في بريطانيا ليغتصبهن

سوداني يصطاد النساء ليلًا بمقبرة في بريطانيا ليغتصبهن

اليوم AM 01:31
سوداني يصطاد النساء بمقبرة لاغتصابهن

سوداني يصطاد النساء بمقبرة لاغتصابهن

كتب: الوطن

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حكمت محكمة بريطانية، مؤخرًا، بالسجن 16 عامًا على طالب لجوء سوداني، أُدين باغتصاب فتاة، ومحاولة الاعتداء على أخريات العام الماضي

ونقل موقع "النيلين" الإخباري السوداني عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قولها إنّ "إسحاق النور (21 عامًا) جاء إلى المملكة المتحدة كلاجئ قبل ثلاث سنوات"، مشيرة إلى أنّه "نفذ هجمات متطابقة تقريبًا على النساء في يونيو ونوفمبر من العام الماضي".

وأشارت إلى أنّ "النور كان ينتظر في وقت متأخر من الليل لتعبر الضحايا طريقه قبل جرّهن إلى مقبرة في سبرينغ بانك في هول، شرق مقاطعة يوركشاير"، موضحة أنّه "قام باغتصاب طالبة، وحاول ذلك مع امرأة أخرى"، وفقا لموقع "إرم" الإمارتي.

وأقرَّ اللاجئ السوداني أمام القاضي الأسبوع الماضي أنّه "مذنب"، حيث أمر القاضي بسجنه، وترحيله بعد قضاء عقوبته.

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