بالفيديو| شبح مرعب يمر بين السيارات ويثير الفزع.. والسكان: عاد لينتقم

شبح مرعب يمر بين السيارات ويثير الفزع.. والسكان: عاد لينتقم
التقطت كاميرات التسجيل مشهدًا أثار الرعب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت، حيث ظهر شبحٌ يسير في الشارع، ويعبر من خلال السيارات في الفلبين.
وبحسب موقع "إرم" الإماراتي، يمكن رؤية الشبح وهو يسير مباشرة في اتجاه شاحنة ودراجة نارية، ويعبر من خلالهما بكل بساطة في مشهد مخيف.
وعبّر أصحاب المتاجر في محافظة "بانجاسينان" عن شعورهم بالرعب عند رؤية الفيديو، خاصة أنهم قالوا إن نفس الشبح شوهد بجوار رجل يعمل لتوصيل الطلبات، خارج متجر صغير.
وقال أحد السكان المحليين مايكل فورتو: "لم أصدق عينيْ، لطالما اعتقدت أن هذه الأشياء تحدث فقط في أفلام الرعب"، وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية.
ويعتقد السكان المحليون أن الشبح يرجع لشخص داخله كراهية وضغينة تجاه المنطقة، وقد عاد لينتقم.
بدورها قالت جيني رينالتو: "أصبحت الآن مرعوبة من السير بالقرب من هذه المنطقة، ففي كل مرة أذهب إلى هناك استشعر شيئًا غير طبيعي ومخيفًا".
وأضافت رينالتو، وهي إحدى العاملات في أحد المتاجر القريبة من مكان الحادثة: "شكل الشبح الذي رأيته في الفيديو أصبح يطاردني دائمًا".
ولا تُعد هذه الحادثة فريدة من نوعها، ففي وقت سابق من هذا الشهر، ادَّعت سيدة أنها تخلّت عن الرجال لممارسة العلاقة الحميمة مع الأشباح، وأنها تنوي الإنجاب من الشبح الذي تحبه أيضًا.
قتل رجل إبنة أخيه البالغة من العمر 11 عاماً، بعد تعذيبها بالضرب، والتسبب في ما يقرب من 100 جرح بجسدها، تضمنت جروح خطيرة في الرأس باستخدام ساق طاولة خشبية، موضحً
بعد اعتدائه جنسيا على فتاة.. شاب يوافق على اغتصاب شقيقته انتقاما منه
انتهى مصير فتاة مكسيكية بطريقة مروعة خلال مغامرتها حول العالم، عندما تم اغتصابها ورميها في عرض البحر أثناء وجودها على الشاطئ برفقة فتاة بريطانية
صرح مستشفى (care) بمدينة طوكيو أنه سيتم اليوم فك أول سيده مجمده بالنيتروجين السائل منذ العام 1979
بعد حادث "مصعد ميامي".. ماذا تفعل إذا سقط "الأسانسير" بك؟
تعليقات الفيسبوك