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علماء: القهوة "تدمر" أحد أهم أجزاء الدماغ!

أمس PM 10:21
علماء: القهوة "تدمر" أحد أهم أجزاء الدماغ!

علماء: القهوة "تدمر" أحد أهم أجزاء الدماغ!

كتب: وكالات

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حذر علماء من جامعة "سيئول" في كوريا الجنوبية من أن تناول القهوة لفترة طويلة قد يكون له تأثير سلبي على جزء الدماغ المسؤول عن النوم.

وفحص العلماء 162 شخصًا مسنًا يتمتعون بصحة جيدة، ولا يشكون من أي مرض مزمن.

وطلب الباحثون من جميع المشتركين إبلاغهم عن كمية القهوة التي يتناولونها خلال حياتهم، ثم قارن الباحثون المعلومات بنتائج التصوير بالرنين المغناطيسي لأدمغة المشاركين، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

واكتشف الباحثون من خلال العملية، أن الذين يتناولون القهوة بصورة منتظمة تقلص لديهم حجم الغدة الصنوبرية (جزء الدماغ مسؤول عن إنتاج هرمون النوم الميلاتونين) بنسبة 20%.

ويضمن تقلص حجم الغدة بسبب الإفراط في تناول القهوة سوء النوم مدى الحياة.

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