آخر الأخبار

بعد 8 سنوات من المنع الإسرائيلي.. أطنان من "البريد" تصل إلى فلسطين

بعد 8 سنوات من المنع الإسرائيلي.. أطنان من "البريد" تصل إلى فلسطين

بالفيديو| هذا ما فعلته قنصل أمريكا في أحد أسواق الماشية بالسعودية

بالفيديو| هذا ما فعلته قنصل أمريكا في أحد أسواق الماشية بالسعودية

"بعد ارتفاع منسوب مياه البحار".. ما أول عاصمة ستغرق بالعالم؟

"بعد ارتفاع منسوب مياه البحار".. ما أول عاصمة ستغرق بالعالم؟

بالفيديو| فريق "بي بي سي" يتعرض لهجوم من "مصاصي دماء"

بالفيديو| فريق "بي بي سي" يتعرض لهجوم من "مصاصي دماء"

انفجار "أكياس كوكايين" في بطن مسافرة يجبر طائرة على الهبوط

اليوم PM 06:52
انفجار في بطن مسافرة يجبر طائرة على الهبوط الاضطراري!

انفجار في بطن مسافرة يجبر طائرة على الهبوط الاضطراري!

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

وزير الطيران: هبوط اضطراري لطائرة شحن أوكرانية.. والطاقم بحالة جيدة

وزير الطيران: هبوط اضطراري لطائرة شحن أوكرانية.. والطاقم بحالة جيدة

هبوط اضطراري بعد تدخين الطيار في "مقصورة القيادة"

هبوط اضطراري بعد تدخين الطيار في "مقصورة القيادة"

هبوط اضطراري لطائرة إثيوبية قادمة من السويد بالقاهرة

هبوط اضطراري لطائرة إثيوبية قادمة من السويد بالقاهرة

اضطرت طائرة متجهة من جمهورية الدومينيكان إلى ميلانو في إيطاليا، للهبوط اضطراريا في مدينة سانتياجو دي كومبوستيلا الإسبانية، بعدما شعرت راكبة على متنها، بألم شديد في بطنها.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن سبب الآلام المبرحة في معدة إحدى المسافرات على متن الطائرة، هو انفجار "رزم أكياس كوكايين"، ابتلعتها لإيصالها إلى أوروبا.

وحملت الراكبة البالغة من العمر 23 عاما، 56 كيسا صغيرا في كل منها 15 جراما من المخدرات.

وبعد أن نقلت المرأة إلى المستشفى أجريت لها عملية جراحية، ويتم الآن استجوابها بسبب الممنوعات التي حملتها في معدتها محاولة نقلها إلى أوروبا.

والجدير بالذكر أن طائرة الخطوط الجوية بلو بانوراما، تابعت رحلتها مباشرة بعد أن نقلت المسافرة "المهربة" إلى المستشفى.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

شاب يوافق على اغتصاب شقيقته بعد اعتدائه جنسيا على فتاة

شاب يوافق على اغتصاب شقيقته بعد اعتدائه جنسيا على فتاة

بعد اعتدائه جنسيا على فتاة.. شاب يوافق على اغتصاب شقيقته انتقاما منه
رجل يقتل ابنة أخيه ويعترف للشرطة: "الشيطان يجب أن يموت"

رجل يقتل ابنة أخيه ويعترف للشرطة: "الشيطان يجب أن يموت"

قتل رجل إبنة أخيه البالغة من العمر 11 عاماً، بعد تعذيبها بالضرب، والتسبب في ما يقرب من 100 جرح بجسدها، تضمنت جروح خطيرة في الرأس باستخدام ساق طاولة خشبية، موضحً
بالصور| جريمة بشعة.. اغتصاب مغنية وقتلها ورميها في عرض البحر

بالصور| جريمة بشعة.. اغتصاب مغنية وقتلها ورميها في عرض البحر

انتهى مصير فتاة مكسيكية بطريقة مروعة خلال مغامرتها حول العالم، عندما تم اغتصابها ورميها في عرض البحر أثناء وجودها على الشاطئ برفقة فتاة بريطانية
جنسيتها عربية..اليوم فك أول سيدة مجمدة بالنيتروجين منذ 39 عاما

جنسيتها عربية..اليوم فك أول سيدة مجمدة بالنيتروجين منذ 39 عاما

صرح مستشفى (care) بمدينة طوكيو أنه سيتم اليوم فك أول سيده مجمده بالنيتروجين السائل منذ العام 1979
بعد حادث "مصعد ميامي".. ماذا تفعل إذا سقط "الأسانسير" بك؟

بعد حادث "مصعد ميامي".. ماذا تفعل إذا سقط "الأسانسير" بك؟

بعد حادث "مصعد ميامي".. ماذا تفعل إذا سقط "الأسانسير" بك؟