انفجار "أكياس كوكايين" في بطن مسافرة يجبر طائرة على الهبوط

اضطرت طائرة متجهة من جمهورية الدومينيكان إلى ميلانو في إيطاليا، للهبوط اضطراريا في مدينة سانتياجو دي كومبوستيلا الإسبانية، بعدما شعرت راكبة على متنها، بألم شديد في بطنها.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن سبب الآلام المبرحة في معدة إحدى المسافرات على متن الطائرة، هو انفجار "رزم أكياس كوكايين"، ابتلعتها لإيصالها إلى أوروبا.

وحملت الراكبة البالغة من العمر 23 عاما، 56 كيسا صغيرا في كل منها 15 جراما من المخدرات.

وبعد أن نقلت المرأة إلى المستشفى أجريت لها عملية جراحية، ويتم الآن استجوابها بسبب الممنوعات التي حملتها في معدتها محاولة نقلها إلى أوروبا.

والجدير بالذكر أن طائرة الخطوط الجوية بلو بانوراما، تابعت رحلتها مباشرة بعد أن نقلت المسافرة "المهربة" إلى المستشفى.