آخر الأخبار

بعد 8 سنوات من المنع الإسرائيلي.. أطنان من "البريد" تصل إلى فلسطين

بعد 8 سنوات من المنع الإسرائيلي.. أطنان من "البريد" تصل إلى فلسطين

بالفيديو| هذا ما فعلته قنصل أمريكا في أحد أسواق الماشية بالسعودية

بالفيديو| هذا ما فعلته قنصل أمريكا في أحد أسواق الماشية بالسعودية

"بعد ارتفاع منسوب مياه البحار".. ما أول عاصمة ستغرق بالعالم؟

"بعد ارتفاع منسوب مياه البحار".. ما أول عاصمة ستغرق بالعالم؟

بالفيديو| فريق "بي بي سي" يتعرض لهجوم من "مصاصي دماء"

بالفيديو| فريق "بي بي سي" يتعرض لهجوم من "مصاصي دماء"

بالصور| باريس: مراحيض عامة للتبول مباشرة في مياه نهر السين

اليوم PM 07:12
باريس تضيف مراحيض عامة للتبول مباشرة في النهر!

باريس تضيف مراحيض عامة للتبول مباشرة في النهر!

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

ارتفاع منسوب نهر السين بباريس مجددا وتراجع متوقع الإثنين

ارتفاع منسوب نهر السين بباريس مجددا وتراجع متوقع الإثنين

آلاف البريطانيين وافقوا على تنظيف مراحيض عامة مقابل الإنترنت!

آلاف البريطانيين وافقوا على تنظيف مراحيض عامة مقابل الإنترنت!

موقف عشوائي يحول مداخل العمارات لـ"مراحيض عامة" في أسيوط

موقف عشوائي يحول مداخل العمارات لـ"مراحيض عامة" في أسيوط

وضعت بلدية العاصمة الفرنسية باريس، عددا من المراحيض عامة على طول نهر السين، تسمح بتبول المشاة مباشرة في مياه النهر، ما أثار غضبا واسعا بين أوساط السكان.

وجاءت تلك الخطوة من قبل البلدية بنشر المراحيض الحمراء الجديدة في محاولة لمكافحة التبول على الطرقات العامة، والتي تم ملؤها بالقش الطبيعي لمنع انتشار الرائحة الكريهة على جوانب النهر.

واستنكر العديد من سكان العاصمة من تلك الخطوة، وبدأوا يحتجون مطالبين الحكومة بإزالة المراحيض الحمراء، كما أنهم بصدد توقيع عريضة شاملة لتقديمها رسميا للبلدية، وطالبت الانتقادات بشكل خاص بإضافة المراحيض بالقرب من المعالم السياحية الشهيرة، كممشى النهر المحاذي لكاتدرائية نوتردام في باريس، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ومن جانبها أوضحت البلدية، أنه يجب إيجاد حل بديل في حال الاستغناء عن المراحيض الحمراء، وذلك لأن بعض الناس سيلجأ إلى التبول في الشوارع العامة.

وفي ردهم على السلطات، أشار المعترضون إلى ضرورة مكافحة ظاهرة التبول في الطرقات ومنعها بتاتا، "فليس هنالك ضرورة لذلك".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

شاب يوافق على اغتصاب شقيقته بعد اعتدائه جنسيا على فتاة

شاب يوافق على اغتصاب شقيقته بعد اعتدائه جنسيا على فتاة

بعد اعتدائه جنسيا على فتاة.. شاب يوافق على اغتصاب شقيقته انتقاما منه
رجل يقتل ابنة أخيه ويعترف للشرطة: "الشيطان يجب أن يموت"

رجل يقتل ابنة أخيه ويعترف للشرطة: "الشيطان يجب أن يموت"

قتل رجل إبنة أخيه البالغة من العمر 11 عاماً، بعد تعذيبها بالضرب، والتسبب في ما يقرب من 100 جرح بجسدها، تضمنت جروح خطيرة في الرأس باستخدام ساق طاولة خشبية، موضحً
بالصور| جريمة بشعة.. اغتصاب مغنية وقتلها ورميها في عرض البحر

بالصور| جريمة بشعة.. اغتصاب مغنية وقتلها ورميها في عرض البحر

انتهى مصير فتاة مكسيكية بطريقة مروعة خلال مغامرتها حول العالم، عندما تم اغتصابها ورميها في عرض البحر أثناء وجودها على الشاطئ برفقة فتاة بريطانية
جنسيتها عربية..اليوم فك أول سيدة مجمدة بالنيتروجين منذ 39 عاما

جنسيتها عربية..اليوم فك أول سيدة مجمدة بالنيتروجين منذ 39 عاما

صرح مستشفى (care) بمدينة طوكيو أنه سيتم اليوم فك أول سيده مجمده بالنيتروجين السائل منذ العام 1979
بعد حادث "مصعد ميامي".. ماذا تفعل إذا سقط "الأسانسير" بك؟

بعد حادث "مصعد ميامي".. ماذا تفعل إذا سقط "الأسانسير" بك؟

بعد حادث "مصعد ميامي".. ماذا تفعل إذا سقط "الأسانسير" بك؟