بالصور| باريس: مراحيض عامة للتبول مباشرة في مياه نهر السين

وضعت بلدية العاصمة الفرنسية باريس، عددا من المراحيض عامة على طول نهر السين، تسمح بتبول المشاة مباشرة في مياه النهر، ما أثار غضبا واسعا بين أوساط السكان.

وجاءت تلك الخطوة من قبل البلدية بنشر المراحيض الحمراء الجديدة في محاولة لمكافحة التبول على الطرقات العامة، والتي تم ملؤها بالقش الطبيعي لمنع انتشار الرائحة الكريهة على جوانب النهر.

واستنكر العديد من سكان العاصمة من تلك الخطوة، وبدأوا يحتجون مطالبين الحكومة بإزالة المراحيض الحمراء، كما أنهم بصدد توقيع عريضة شاملة لتقديمها رسميا للبلدية، وطالبت الانتقادات بشكل خاص بإضافة المراحيض بالقرب من المعالم السياحية الشهيرة، كممشى النهر المحاذي لكاتدرائية نوتردام في باريس، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ومن جانبها أوضحت البلدية، أنه يجب إيجاد حل بديل في حال الاستغناء عن المراحيض الحمراء، وذلك لأن بعض الناس سيلجأ إلى التبول في الشوارع العامة.

وفي ردهم على السلطات، أشار المعترضون إلى ضرورة مكافحة ظاهرة التبول في الطرقات ومنعها بتاتا، "فليس هنالك ضرورة لذلك".