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"العشاء الأخير".. شاب أمريكي يذبح أخته وزوجها بوحشية والسبب غامض

اليوم PM 06:44
لويس مولين وزوجته آكيا مولين

لويس مولين وزوجته آكيا مولين

كتب: وكالات

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فتحت الشرطة الأمريكية تحقيق للكشف عن تفاصيل حادث جريمة قتل مفتش الشرطة المحلية في ولاية جورجيا، لويس مولين، البالغ من العمر 53 عامًا، وزوجته الشابة آكيا مولين، البالغة من العمر 28 عامًا.

ووجدت الشرطة جثة المرأة داخل المنزل، أما جثة زوجها كانت في حديقة منزل الجيران، حيث يتوقع المحققون أن سبب وجود جثة الرجل بالقرب من منزل الجيران، هو سعي الضحية لطلب المساعدة من جيرانه، لكن الجاني أجهز عليه على بعد 5 خطوات من الباب، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وشكّت عناصر الشرطة أن يكون المشتبه به الرئيسي في الجريمة البشعة، هو شقيق المرأة الشابة، مايكل باربر، البالغ من العمر 16 عامًا، الذي تناول العشاء مع أخته وزوجها عشية المأساة.

وفقًا لتوقعات المحققين، فإن الجاني عاد إلى منزل أخته صباحا بعد العشاء المشترك لمهاجمتهم بسكين وأداة أخرى، على الأغلب مفك للبراغي، لأن الطعنات على جسدي القتيلين كانت تحمل آثار سكين وآلة كالمفك.

وألقي القبض على المراهق بعد مطاردة ساخنة، ووجهت إليه تهمة القتل المزدوجة، ولا تزال الشرطة تحقق في دوافع الجريمة الدموية الغامضة التي راح ضحيتها أفراد عائلة القاتل المراهق.

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