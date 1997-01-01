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لأول مرة.. ولاية أمريكية تستخدم "المادة القاتلة" في تنفيذ الإعدام

اليوم PM 06:49
ولاية أمريكية تستخدم "المادة القاتلة" في تنفيذ الإعدام

ولاية أمريكية تستخدم "المادة القاتلة" في تنفيذ الإعدام

كتب: وكالات

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تعمل سلطات ولاية نبراسكا الأمريكية، اليوم، بتنفيذ حكم بالإعدام تستخدم فيه للمرة الأولى مادة "فنتانيل" القاتلة المثيرة للجدل.

وتتكون حقنة "فنتانيل" من أربع مواد، ثلاث منها لم يسبق أن استخدمت، وهي مخدّر "ديازيبام"، ومسّكن "فنتانيل"، و"سيساتراكوريوم" الذي يرخي العضلات، و"كلوريد البوتاسيوم"، الذي يوقف عمل القلب، وفقا لشبكة "إرم" الإخبارية.

ويؤدي مسكن "فنتانيل" إلى الإدمان، وقد سبب أزمة صحية غير مسبوقة في الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد ضحاياه عام 2016 أكثر من 20 ألفًا.

ويعتبر كاري دين مور، المدان بارتكاب جريمتي قتل في العام 1979، أول من سينفذ فيه حكم الإعدام منذ العام 1997، في الولاية الأمريكية، فيما دعت منظمات حقوقية لتأجيل تنفيذ الحكم.

وأعرب كاري دين مور، عن رغبته بعدم تأجيل تنفيذ الحكم، بعد أن قضى 38 عامًا بالسجن في الانتظار.

وخفضت عقوبة مور في العام 2015 إلى السجن المؤبد حين ألغت الولاية حكم الإعدام، لكنها عادت كما كانت مع إعادة إقرار تنفيذ العقوبة القصوى بعد ذلك بعام إثر استفتاء.

 

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