فيينا تتقدم على ملبورن كأفضل مدينة يمكن العيش فيها في العالم

أعلن استطلاع للرأي لـ"إيكونوميست إنتليجينس" أن العاصمة النمساوية ​فيينا​ أزاحت للمرة الأولى مدينة ملبورن الاسترالية من صدارة المؤشر العالمي لرفاهية العيش الذي وضعته وحدة "إيكونوميست إنتليجينس"، ليعزز ادعاء فيينا بأنها أكثر مدينة ممتعة يمكن العيش فيها.

وأشار الاستطلاع، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم، إلى أنه على مدى سنوات كان التنافس شديدًا بين المدينتين في المسح السنوي الذي يشمل 140 مركزًا حضريًا، مع تشبث ملبورن باللقب في السنوات السبع الماضية، لافتة إلى أنه هذا العام ساعد تراجع التهديد بشن هجمات متشددين في ​أوروبا​ الغربية وكذلك انخفاض معدل الجريمة في المدينة في دفع فيينا إلى الترتيب الأول.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تتصدر فيها فيينا استطلاع "إيكونوميست إنتليجينس" الذي بدأ بشكله الراهن في عام 2004.

وعلى الطرف الآخر من المؤشر، ظلت دمشق في الترتيب الأخير تليها داكا عاصمة ​بنجلادش​ و​لاجوس​ في ​نيجيريا، ولا يشمل الاستطلاع عددا من العواصم الأكثر خطورة في العالم مثل ​بغداد​ و​كابول​.