بالفيديو| فريق "بي بي سي" يتعرض لهجوم من "مصاصي دماء"

رصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لحظة تعرض مجموعة من طاقم هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إلى هجوم عنيف من قِبل قرويين في "مالاوي" بجنوب شرق أفريقيا؛ وذلك بعد كشف ما يفعلونه من قتل الأطفال وشرب دمائهم.

وذكرت الصحيفة، أن الفريق كان في مهمة لإجراء تحقيق استقصائي تحت عنوان "الأطباء السحرة"؛ وذلك للتحقيق بشأن عدة جرائم قتل للأطفال وقعت في شمال مالاوي.

واتهم بعض السكان المحليين "الأطباء السحرة" بقتل الأطفال واستئصال أجزاء من جثثهم لاستخدامها في أعمال الشعوذة، كما يُتهم هؤلاء الأطباء بشرب دماء الضحايا وفقًا لأوامر العملاء؛ بهدف نقل الحظ السعيد إليهم، وفقا لشبكة "إرم" الإخبارية.

ويظهر في الفيديو، أحد أفراد الفريق، وهو صحفي غاني متخف يدعى "أنس أريمانو"، وهو في لقاء مع طبيب ساحر، متظاهرًا بأنه رجل أعمال.

واستطاع "أنس" أن ينجح في جعل الطبيب يفصح عن كيفية سير خطته، إذ إنه خلال اجتماع في وقت متأخر من الليل، عرض المجرم قتل طفل وشرب دمه حتى يهنأ "أنس" بالحظ السعيد، ولكن لسوء الحظ، اكتشف مجموعة من القرويين تعرضهم للتصوير وحقيقة الطاقم؛ مما أثار غضبهم حتى أصبحوا يهددون الطاقم بالقتل وقذفوهم بالحجارة ودمروا سياراتهم أيضًا وسط الظلام الحالك، وحتى الآن لم تصدر "بي بي سي" أي تعليق أو بيان جديد بشأن تلك الواقعة.