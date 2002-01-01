يحتشد الآلاف ليحاصروا "المستطيل الأخضر"، يرفع رأسه عاليًا ويضع الكرة التي لم تخذله إلا قليلًا بين قدميه، يعلم الهدف الذي جاء به إلى هنا، هو إمتاع الجمهور، يداعب الكرة بين قدميه، لتتعالى صيحات الجماهير إعجابًا وإشادة، ليخلد بمراوغاته مشاهد لا تمحى من ذاكرة كل من شاهد نجم الكرة البرازيلية "رونالدينيو".

وبعد مسيرة حافلة بالإنجازات والمهارات التي أمتعت كل محبي الساحرة المستديرة، قرر نجم كرة القدم البرازيلي رونالدينيو اعتزال كرة القدم رسميا، قبل أن يظهر في عدة مناسبات كروية عديدة كان آخرها حفل ختام نهائي كأس العالم 2018 في روسيا، قبل أن يعلن أحمد حسام ميدو منتخب مصر ونادي الزمالك السابق وعضو فريق التحليل بقناة بيراميدز، أن الساحر البرازيلي سيشاهد مباراة نادي الأهرام في الدوري المصري اليوم من خان الخليلي.

ورغم اعتزال رونالدينيو، إلا أن محبيه أصروا على تخليد أسطورته في الملاعب بطريقة غير تقليدية منذ فترة، عن طريق أفلام كارتون وألعاب فيديو تحمل اسمه.

وترصد "الوطن" أبرز أفلام الكارتون وألعاب الفيديو التي حملت اسم الأسطورة البرازيلي..

• رونالدينيو ينقذ الكوكب بـ"الكرة":

في 2013، وبينما تدور شائعات حول اعتزال نجم البرازيل، ظهر الأسطورة رونالدينيو هذه المرة بعيدًا عن أوروبا، وتحديدًا في الهند، حيث ظهر في فيلم كرتون من إنتاج شركة هندية، يقوم خلاله بحماية العالم من الغزو الفضائي.

وحصلت الشركة الهندية على موافقة النجم البرازيلي "رونالدينيو" من أجل استخدام شخصيته في فيلم الكارتون الذي، تدور أحداثه حول رونالدينهو الذي يحمي العالم من الغزو الخارجي باستخدام كرة القدم، بعنوان Rinaldinho vs Aliens.

• رونالدينو "الطفل الشقي":

طفلًا يمرح بالكرة على شاطئ البحر بصحبة أخيه، هكذا ظهر رونالدينيو مرة أخرى، في عمل كارتوني مختلف، ليس فيلمًا هذه المرة، بل مسلسل كارتوني، يتناول قصة مغامرات رونالدينيو عندما كان طفلًا مع عائلته وأصدقاءه، كما يتناول أحلامه التي تحققت فيما بعد.

• رونالدينيو في ألعاب الفيديو:

مثل الأسطورة البرازيلية مادة دسمة لصانعي ألعاب الفيديو، حيث ظهرت العشرات من الألعاب الخاصة بالهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر، من بين أشهر تلك الألعاب، لعبة "فاولات رونالدينهو"، حيث تدور اللعبة حول مهارات رونالدينيو في إحراز الأهداف من الضربات الحرة المباشرة.

ومن أحدث الألعاب المطروحة، هي لعبة "Ronaldinho Super Dash"، والتي طرحت نسخة جديدة منها هذا العام لأجهزة الأندرويد، وهي تعتمد على أشخاص يطاردون اللاعب، بينما هو يجري بالكرة في الشوارع ويستخدم مهاراته في جمع الذهب وتفادي السيارات والمارة في الشوارع.