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بالصور| زوج يخون زوجته مع صديقتها على سريرها وهي نائمة بجواره

اليوم PM 12:16
اكتشفت خيانة زوجها مع صديقتها على سريرها الخاص

اكتشفت خيانة زوجها مع صديقتها على سريرها الخاص

كتب: وكالات

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اكتشفت زوجة خيانة زوجها مع صديقتها في سريرها الخاص، والأغرب أنه فعل ذلك وهي نائمة عليه، بحسب صحيفة "صن" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن "كاتي دوفي" التي تبلغ من العمر 22 عاماً، كانت تثق بزوجها "جاك" بشكل كبير، حتى الليلة التي واجهت فيها خيانته مع صديقتها، وكانت عبرت عن تسرعها في اختيارها زوجها، والموافقة على عرضه الزواج بها.

وقالت "كايتي": "جميع أصدقائنا وعائلتنا كانوا مذهولين، قالوا إننا بالكاد نعرف بعضنا البعض، لكننا لم نهتم، انتقلنا معا ولم يكن من الممكن أن نكون أكثر سعادة"، وفقا لموقع "روتانا".

وأضافت الفتاة البريطانية أنه بعد ثلاثة أشهر أصبحت حاملا، وبعد الإنجاب من طفلها الوحيد منه تعرفت "كاتي" على "بيت" صديق "جاك" في العمل وزوجته "أميليا"، التي أصبحت فيما بعد صديقتها المقربة، والتي كانت تأتي لتناول القهوة في بيتها كثيراً، وتخرج معها من أجل التسوق، وتصطحب طفلها في عربة أطفال، موضحة: "كنا نحن الأربعة أصدقاء مقربين".

وكشفت "كايتي" أن "جاك" كان يذهب كثيراً لمنزلهم، وكانت تعتقد في البداية أنه يفعل لرؤية "بيت"، ولكن بعد ذلك اكتشفت أنه في بعض الأحيان كان يذهب عندما لا يكون هناك، كان هو و"أميليا" فقط.

وتشاجرت "أميليا" ذات يوم مع زوجها، ولجأت إلى منزل الزوجين، وبالفعل ومع تعب "كاتي" نامت في سريرها بجوار "أميليا" لتستيقظ بعد ساعات لتكتشف خيانتهما.

وتابعت "كايتي": "كان صوت زوجي وصديقتي يمارسان الجنس، ترددت في البداية، لم أكن أعرف ماذا أفعل".

لكن سرعان ما تغلبت على صدمتها وصاحت: "ما الذي تفعله بحق الجحيم؟"، وتعلق: "كان جاك عارياً لكن أميليا كانت بمعظم ملابسها".

ثم اعترفت "أميليا" بما حدث لـ"كاتي"، وأرسلت لها أنها قد أقامت علاقة غير شرعية مع زوجها أكثر من مرة قبل ذلك، وبعد عام يحاول "جاك" أن يعيد علاقته بـ"كاتي" التي ترفض ذلك، وتبرر بأن ثقتها قد انكسرت ولا يمكن إعادة جبرها.

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