دراسة: مايكل جاكسون استخدم مقطوعات لـ"بيتهوفن" في صياغة أغانيه

كشف كاتب بريطاني، عن استخدام ملك البوب العالمي مايكل جاكسون، بعض المقطوعات الكلاسيكية في مجموعة من أغنياته.

ويقوم أخصائي الرقص والغناء والكاتب البريطاني، أنتوني كينج، بإعداد سلسلة جديدة تتألف من 6 كتب تحت عنوان: "مايكل جاكسون والموسيقى الكلاسيكية"، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

ويفترض الكاتب أن ملك البوب العالمي اعتمد بشكل مكثف على مقطوعات كلاسيكية في أشهر أغنياته، دون ملاحظة أحد من المعجبين أو الموسيقيين لذلك.

وبالتالي، فإن مايكل جاكسون باع ألبومات غنائية ممزوجة مع الموسيقى الكلاسيكية أكثر من أي فنان آخر في التاريخ، من ضمنها أغاني فردية حطمت أرقاما قياسية دولية.

وفاة روائي بريطاني حائز "نوبل للأدب" عن عمر ناهز 86 عاماويركز الكاتب بالأخص على ألبوم جاكسون، "Dangerous" من عام 1991، الذي يعتمد بشكل كبير على عدة نماذج كلاسيكية من أعمال بيتهوفن الشهيرة، منها: "السيمفونية التاسعة" و"Little Susie".

كما أشار الكاتب إلى براعة جاكسون وفريقه الموسيقي في إدخال هذه المقطوعات ضمن ألحان أغانيه، دون أن يلاحظ أحد ذلك إطلاقا، وأضاف كينغ بأن سلسلته القادمة ستوثق هذه الحقيقة بالدلائل والحقائق القاطعة.