في ذكرى ميلاده.. محطات مهمة من حياة الزعيم مصطفى كامل

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اليوم AM 05:14
مصطفى كامل

مصطفى كامل

كتب: حاتم سعيد

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يحل اليوم الموافق 14 أغسطس، ذكرى ميلاد الزعيم الوطني المصري مصطفي كامل ويعتبر من أهم الزعماء الذين ساهموا في الحركة الوطنية المصرية، ومؤسس لحركة وطنية قد طالبت بالاستقلال لمصر عن الاحتلال الانجليزي وتسرد الوطن أهم المحطات في حياة الزعيم مصطفى كامل.

ولد في عام 1874 في مدينة القاهرة في حي "الصليبة" وكان والده يعمل ضابطا ومهندسا ملكيا.

حصل على شهادة الحقوق من الجامعة الفرنسية في مدينة تولوز في عام 1894

بدأ ممارسه نشاطه السياسي حين كان في المرحلة الثانوية، وأسّس مع عدد من أصدقائه جمعية أدبية ووطنية سمّاها باسم المنطقة التي وُلد فيها "جمعيّة الصليبة الأدبية" وكان إلى جانب تلك الجمعية جمعية أخرى تحمل اسم "جمعية الاعتدال".

في عام 1893 أنشأ مجلّة أعطاها اسم "المدرسة" التي كانت تصدر في مطلع كل شهر، وجعل لها شعارا ثابتا "حبك لمدرستك حبك لأهلك ووطنك".

أولى زياراته التي قام بها إلى فرنسا كانت في عام 1894 ليقوم بتأدية امتحان السنة الثانية في الحقوق باللغة الفرنسية في مدينة تولوز، وزار باريس وبروكسل.

عند عودته إلى مصر في عام 1896، ذهب مصطفى كامل إلى الإسكندرية ليلقي أول خطاب حول موقفه الوطني من أجل استقلال مصر ومن أجل جلاء الإنجليز عن مصر.

في عام 1899 أصدر مصطفى كامل جريدة "اللواء" وكانت تصدر إلى أن توقف إصدارها منذ عام 1901.

كان له دور كبير ومهم في تأسيس جامعة القاهرة.

جمع في عام 1905 خطبه في كتاب بعنوان "المصريون والإنجليز".

في عام 1907 أسس "الحزب الوطني" وتولى رئاسته.

في عام 1908 توفي الزعيم مصطفى كامل عن عمر ناهز 34 عاما بعد تاريخ قصير وحافل في الحياة المصرية.

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