الكشف عن سبب وفاة المصارع المعتزل جيم نيدهارت

توفي بالأمس المصارع الأمريكي المعتزل جيم نيدهارت، عن عمر 63 عاما، والذي ينتمي إلى عائلة "هارت" الشهيرة في عالم المصارعة الحرة، حيث إنه متزوج من إليزابيث هارت، شقيقة المصارع المعتزل بريت هارت، كما أنه والد المصارعة الحالية ناتاليا.

وعن تفاصيل وفاة نيدهارت، نقل موقع "تي إم زد" عن زوجته إليزابيث قولها للمحققين إن زوجها كان لديه مشكلات مع النوم ونهض من سريره فجأة وترنح كأنه على وشك الرقص ثم اصطدم بالجدار وسقط على الأرض وأصيب بجرح طوله 4 بوصات، فطلبت زوجته النجدة وظنت أن "نيدهارت" أصيب بالنوبة التي يتلقى العلاج بسببها، وعندما وصل رجال الإسعاف كان المصارع المعتزل قد فارق الحياة، وقالت الشرطة إن هذا السقوط هو السبب في وفاته.

ويحفل تاريخ "نيدهارت" بالإنجازات والأحزمة، أشهرها فوزه بحزامي WWF للزوجي مرتين، مناصفة مع صهره بريت هارت، عندما شكَّلا معا فريق "مؤسسة هارت"، وكان المصارع الراحل يُلقب بـ"السِندان".