"عم ضياء": عبارة "كله رايح" زودت عدد مشاهدي مسلسل "الوصية"

قال الفنان محمد جمعة، إنه شارك في مسلسل "الوصية"، الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي، بشخصية "عم ضياء"، كضيف شرف، لافتًا إلى أنه كان يجب أن يظهر 3 حلقات فقط بالمسلسل.

وأضاف جمعة، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن تفاعل الجمهور مع الشخصية خاصة مع جملة "كله رايح"، أدى إلى زيادة عدد مشاهده في المسلسل.

وتابع: "لما الشخصية اتعرضت عليّ حسيت إن في حاجة غلط، لإن عم ضياء راجل كبير، ولما كلمت المنتج الفني أكد عليّ".