آخر الأخبار

ترحيل طالبين إسرائيليين من بولندا لرقصهما عاريين على أنقاض معسكر نازي

ترحيل طالبين إسرائيليين من بولندا لرقصهما عاريين على أنقاض معسكر نازي

إشارات يرسلها الكبد لينذرك بالخطر

إشارات يرسلها الكبد لينذرك بالخطر

بالفيديو| سمير الإسكندراني يكشف تفاصيل محاولة تجنيده من "الموساد"

بالفيديو| سمير الإسكندراني يكشف تفاصيل محاولة تجنيده من "الموساد"

فتى عمره 14 عاما يترشّح لمنصب حاكم ولاية فيرمونت الأمريكية

فتى عمره 14 عاما يترشّح لمنصب حاكم ولاية فيرمونت الأمريكية

"عم ضياء": عبارة "كله رايح" زودت عدد مشاهدي مسلسل "الوصية"

اليوم AM 05:54
الفنان محمد جمعة

الفنان محمد جمعة

كتب: شريف سليمان

أخبار متعلقة

محمد جمعة: دوري في الوصية ترك بصمة لدى الجمهور.. وكله رايح

محمد جمعة: دوري في الوصية ترك بصمة لدى الجمهور.. وكله رايح

غدا.. محمد جمعة في ضيافة "إينرجي"

غدا.. محمد جمعة في ضيافة "إينرجي"

محمد جمعة: «كله رايح» برنامجى الجديد.. وترددت فى قبول «عم ضياء» قبل تصوير «الوصية»

محمد جمعة: «كله رايح» برنامجى الجديد.. وترددت فى قبول «عم ضياء» قبل تصوير «الوصية»

قال الفنان محمد جمعة، إنه شارك في مسلسل "الوصية"، الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي، بشخصية "عم ضياء"، كضيف شرف، لافتًا إلى أنه كان يجب أن يظهر 3 حلقات فقط بالمسلسل.

وأضاف جمعة، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن تفاعل الجمهور مع الشخصية خاصة مع جملة "كله رايح"، أدى إلى زيادة عدد مشاهده في المسلسل.

وتابع: "لما الشخصية اتعرضت عليّ حسيت إن في حاجة غلط، لإن عم ضياء راجل كبير، ولما كلمت المنتج الفني أكد عليّ".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بعد اعتدائه جنسيا على فتاة.. شاب يوافق على اغتصاب شقيقته انتقاما منه

بعد اعتدائه جنسيا على فتاة.. شاب يوافق على اغتصاب شقيقته انتقاما منه

بعد اعتدائه جنسيا على فتاة.. شاب يوافق على اغتصاب شقيقته انتقاما منه
جنسيتها عربية..اليوم فك أول سيدة مجمدة بالنيتروجين منذ 39 عاما

جنسيتها عربية..اليوم فك أول سيدة مجمدة بالنيتروجين منذ 39 عاما

صرح مستشفى (care) بمدينة طوكيو أنه سيتم اليوم فك أول سيده مجمده بالنيتروجين السائل منذ العام 1979
بالصور| جريمة بشعة.. اغتصاب مغنية وقتلها ورميها في عرض البحر

بالصور| جريمة بشعة.. اغتصاب مغنية وقتلها ورميها في عرض البحر

انتهى مصير فتاة مكسيكية بطريقة مروعة خلال مغامرتها حول العالم، عندما تم اغتصابها ورميها في عرض البحر أثناء وجودها على الشاطئ برفقة فتاة بريطانية
بعد حادث "مصعد ميامي".. ماذا تفعل إذا سقط "الأسانسير" بك؟

بعد حادث "مصعد ميامي".. ماذا تفعل إذا سقط "الأسانسير" بك؟

بعد حادث "مصعد ميامي".. ماذا تفعل إذا سقط "الأسانسير" بك؟
ما العقوبة المتوقعة على صلاح في القانون الإنجليزي لاستخدامه الهاتف أثناء القيادة؟

ما العقوبة المتوقعة على صلاح في القانون الإنجليزي لاستخدامه الهاتف أثناء القيادة؟

أصدرت شرطة مقاطعة "ميرساسيد"، بيانًا للرد على ظهور النجم المصري محمد صلاح