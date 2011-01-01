بالفيديو| في ذكرى وفاته.. أشهر أغاني طلعت زين

بالصور| جريمة بشعة.. اغتصاب مغنية وقتلها ورميها في عرض البحر

انتهى مصير فتاة مكسيكية بطريقة مروعة خلال مغامرتها حول العالم، عندما تم اغتصابها ورميها في عرض البحر أثناء وجودها على الشاطئ برفقة فتاة بريطانية