بالفيديو| في ذكرى وفاته.. أشهر أغاني طلعت زين

طلعت زين
في ذكرى وفاة الفنان طلعت زين والذي فارق الحياة يوم 14 أغسطس عام 2011 تستعرض "الوطن" أشهر أغنيات طلعت زين التي تأثر بها الجمهور المصري وحققت نجاحاً كبيراً..
تيكي تا
كلمات: عادل عمر... لحن عالمي... توزيع: طارق مدكور
فاضل إيه ؟
كلمات: عادل عمر... لحن عالمي... توزيع: أشرف محروس
تعالى
كلمات: مدحت العدل... ألحان وتوزيع: أشرف محروس
أحلى عيون
كل ليلة حب عيد
كلمات: سامح العجمي... ألحان: محمد صلاح... توزيع: أحمد عادل
يا مصطفى
كلمات: سعيد المصري... ألحان: محمد فوزي... توزيع: أشرف محروس
الأسمر
كلمات: أحمد شتا... ألحان: حسين محمود... توزيع: طارق مدكور
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