بالفيديو| صدق أو لا تصدق.. دجاجة مرعبة تعيش 7 أيام بعد قطع رأسها

دجاجة مرعبة تعيش 7 أيام بعد قطع رأسها
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا فريدة من نوعها، لدجاجة فقدت رأسها وهي تتجول في إحدى المزارع وسط تايلاند.
واستطاع طبيب بيطري، من تايلاند الحفاظ على حياة الدجاجة لمدة أسبوع كامل بعد قطع رأسها، عبر إعطائها الغذاء من فتحة عنقها وحقنها بالمضادات الحيوية، وفقا لموقع "24".
وقال الطبيب الذي أشرف على العناية بالدجاجة: "الطيور مثلها مثل أي حيوان آخر، يمكنه العيش لفترة إن قدمنا له الغذاء اللازم"، وتابع "لقد سقط لسانها الذي كان لا يزال متدلياً من عنقها بعد إصابته بالجفاف".
وأضاف: "لا بد أن أعترف أن هذه الدجاجة تتحلى بالشجاعة وحبها للحياة".
بينما لم يتضح كيف فقدت الدجاجة رأسها، إلا أن السكان المحليين يقولون إنها تعرضت لهجوم من حيوان آخر، بحسب صحيفتي "ذا صن" و"ديلي ميل".
وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن الدجاجة بقيت على قيد الحياة سبعة أيام بعد أن فقدت رأسها.
ويذكر أن أطول فترة عاشتها دجاجة بدون رأس، كانت لمدة 18 شهراً، بعد أن فقدت دجاجة تدعى مايك رأسها في ولاية يوتا الأمريكية في عام 1947، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية.
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