ما العقوبة المتوقعة على صلاح في القانون الإنجليزي لاستخدامه الهاتف أثناء القيادة؟

أصدرت شرطة مقاطعة "ميرساسيد"، بيانًا للرد على ظهور النجم المصري محمد صلاح، يستخدم الهاتف المحمول بيده، أثناء قيادة سيارته، عقب مباراة الأمس أمام ويستهام يونايتد، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الشرطة في نص البيان: "قد علمنا بمقطع فيديو يظهر فيه لاعب كرة قدم يستخدم فيه هاتفه المحمول أثناء القيادة. وقد تم تحويل الأمر إلى الإدارة المختصة، شكرا لإعلامنا".

وظهر صلاح في الفيديو، يستخدم الهاتف المحمول أثناء قيادته لسياراته الخاصة، تزامنًا مع وقوف عدد من الأطفال إلى جانبه للحصول على توقيعه.

ووفقًا لما قاله موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت، فإن القواعد الجديدة لوزارة النقل، تعاقب قائدي السيارات مستخدمي الهاتف المحمول بيدهم أثناء القيادة، وتجبرهم على دفع غرامة تقدر بنحو 200 جنيه إسترليني أي ما يعادل 261 دولارًا، إلى جانب إضافة 6 نقاط جزائية على رخصة القيادة، كما سيكون على السائقين المبتدئين إعادة الامتحانات للحصول على رخصة القيادة مرة أخرى.

كما يمكن وصول العقوبة إلى 3 نقاط جزائية فقط على رخصة القيادة، إذا لم يكن لدى القائد رؤية كاملة للطريق.

أما السائقون ذو الخبرة، في الموقف الذي وقع فيه صلاح، يحصلون على عقوبات أكثر صرامة إذا تم معاقبتهم أكثر من مرة، فإذا تم العثور عليهم يرسلون رسائل نصية للمرة الثانية، سيضطرون للذهاب إلى المحكمة، وسوف يغرمون بحد أدنى 1000 جنيه إسترليني وقد تصل إلى 2500 جنيه إسترليني في حالة قيادة سيارة نقل ثقيل أو حافلة، مع فرض حظر القيادة لمدة 6 أشهر على الأقل.