"يشتري ملابسه في التخفيضات".. معلومات صادمة عن مدير أغلى شركة بالعالم

حين يذكر منصب الرئيس التنفيذي لشركة قيمتها السوقية تريليون دولار، فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان حياة الترف التي يعيشها ذلك الشخص، إلا أن ذلك لا ينطبق على تيم كوك، الذي كشف عنه موقع "بزنس إنسايدر"، عددا من المعلومات "الصادمة".

ومن المعلومات المالية، التي ذكرها الموقع حول كوك، أن ثروته تقدّر بـ625 مليون دولار، أغلبها من أسهمه في شركة "آبل"، التي تخطت قيمتها السوقية حاجز التريليون دولار، بحسب "سكاي نيوز".

ويسكن الرئيس التنفيذي، البالغ من العمر 57 عاما، منزلا في مدينة سان فرانسيسكو لا يتجاوز سعره 1.9 مليون دولار، بينما يصل متوسط الأسعار في المنطقة، التي يقطن بها 3.3 مليون دولار.

وأشارت تقارير إعلامية عن كون كوك مقتصدا في نفقاته، حتى أنه يقوم بشراء ملابسه في مواسم التخفيضات.

ويمضي كوك وقتا طويلا في رحلات العمل، حيث أنفق في العام الماضي أكثر من 93 ألف دولار، للسفر بطائرة خاصة.

كما يعرف كوك باجتهاده الكبير، إذ يمنح أغلب وقته لآبل، حيث يستيقظ في الساعة الثالثة و45 دقيقة، ليبدأ الرد على الرسائل الإلكترونية التي ترده.

وكان كوك، الذي ولد لأب بسيط يعمل في إنشاء السفن وأم تعمل في الصيدلية، قد صرّح في أكثر من مناسبة بأنه لا يهتم كثيرا بالمال، كما أنه لا يريد نسيان المكان الذي جاء منه، في إشارة إلى الظروف الصعبة التي نشأ فيها، مشيرا إلى رغبته في التبرع بثروته بعد وفاته.