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دراسة: تناول الطعام المقلي صحي أكثر من السلطة

دراسة: تناول الطعام المقلي صحي أكثر من السلطة

دراسة: تناول الطعام المقلي صحي أكثر من السلطة

اليوم PM 09:06
دراسة: تناول الطعام المقلي صحي أكثر من السلطة

دراسة: تناول الطعام المقلي صحي أكثر من السلطة

كتب: رامي الجزيري

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تناول الطعام الصحي يعتبر أمر صعب على العديد من الناس، خاصة إذا كنت تحاول إنقاص وزنك لتغيير حياتك للأفضل.

ووفقًا لموقع "foodenvy" فإن تناول المكرونة أو البرجر في وجبة الغداء، لا يلحق أي ضرر بصحتك ولياقتك البدنية فضلاً عن أنه يمكنك تناول الطعام المقلي، وفي نفس الوقت التمتع بصحة جيدة.

وأوضحت نتائج دراسة حديثة أن الطعام المقلي، الذي يحتوي على الكربوهيدرات، يمكن أن يكون الخيار الأفضل، بعد مراقبة ارتفاع مستويات السكر في الدم لـ 800 شخص بعد أن تناولوا وجبات مماثلة، ووجد العلماء أن نشاطهم البدني كان جيدا.

وخلال الاختبار لاحظ العلماء ارتفاع مستويات سكر الدم لأحد المشاركين بعد تناول الموز ولكن ليس بعد تناول الكيك. كما شهد المشاركون الآخرون ارتفاعًا في نسبة الجلوكوز بعد تناول "السوشي"، ولكن ليس بعد تناول الآيس كريم.

وتوصل العلماء إلى ان أجسام الأشخاص تتفاعل بشكل مختلف تمامًا مع الأطعمة نفسها، فما يسبب ارتفاعًا حادًا في الجلوكوز لدى شخص معين، قد لا يؤدي إلى استجابة كبيرة في نسبة السكر بالدم في حالة أخرى.

وتشكل التركيب الوراثي للأشخاص وأسلوب حياتهم العوامل والأسباب التي تجعل الناس يواجهون ردود أفعال مختلفة تجاه الغذاء.

وخلصت الدراسة إلى أنه يمكن لشخص واحد أن يأكل البطاطس المقلية، ولا يشعر بأي آثار سلبية.

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