"كان هينتحر".. موظف معاش يتلقى فاتورة ضريبية بـ3.2 مليون جنيه إسترليني

دفعت فاتورة ضريبية تلقاها متقاعد بريطاني يبلغ من العمر 99 عاما بمبلغ 220 مليون جنيه إسترليني من مصلحة الضرائب، إلى اتخاذ قرار بالانتحار لضخامة مبلغ الدين.

ولم يكن جورج تايلور، قد تخطى مرحلة حزنه على زوجته، التي توفيت في أبريل الماضي، بعد أن أمضى معها 65 عاما من الحياة المشتركة، حتى استلم بريدا من موظفي مصلحة الضرائب عن طريق الخطأ، فيه مستندات تفيد بأن دخله كان 3.2 مليون جنيه إسترليني، لذلك، عليه دفع ضريبة بقيمة 220 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وقال جورج تايلور: "عندما رأيت الفاتورة وأدركت أنهم لا يمزحون، ساءت حالتي للغاية. ولم أجد أي مخرج فقررت الانتحار. لقد عملت كرجل إطفاء حوالي 42 عاما. ولكنني حتى لو لم أشرب أو آكل في حياتي كلها، لما استطعت تجميع هذا المبلغ الهائل".

ولم يكن لدى جورج أطفال، لذلك كان عليه حل المشكلة بنفسه، ولحسن الحظ، تعامل معه مفتش متفهم من دائرة الضرائب واستطاع اكتشاف الخطأ. وتلقى تايلور بعد ذلك فاتورة تطالبه بضريبة مقدارها 16 جنيها إسترلينيا.

وعلق تايلو على الحادثة قائلا: "يضعون اللوم دائما على الكمبيوتر، لكن، هنالك شخص ما هو الذي أدخل البيانات إلى الجهاز. وهنا تكمن المشكلة. لقد كدت أن أنتحر لولا أن حلت المشكلة في الوقت المناسب".