بالفيديو| "أطفال ليفربول" يلتفون حول سيارة صلاح بعد مباراة ويستهام

أظهر مقطع فيديو، تداوله عدد من رواد التواصل الاجتماعي، النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، جالسًا داخل سيارته التي يتجمع حولها مجموعة من الأطفال مشجعي الفريق الإنجليزي، لتحيته عقب مباراة ليفربول وويستهام يونايتد في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

وظهر "صلاح" في الفيديو جالسا داخل السيارة مغلقا للزجاج، ممسكا بهاتفه المحمول، ويبدو أن أمرًا ما يشغله، تزامنًا مع التفاف الأطفال حوله يحملون قميصه ويمنون أنفسهم بتوقيعٍ منه وصورة معه.

وكان محمد صلاح، قد افتتح أهداف فريقه في المباراة، التي جمعته بفريق ويست هام في الجولة الأولى للبريمييرليج، على ملعب ليفربول، الأنفيلد، والتي انتهت بفوز فريق الريدز برباعية نظيفة أحرز منها ساديو ماني هدفين، وستوريدج هدفًا.