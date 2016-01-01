"السهام المارقة".. ثالث مسلسل تعرضه "نتفليكس" بعد "مليكة وجراند أوتيل"

حصلت شركة "نتفليكس" على حقوق عرض مسلسل "السهام المارقة"، الذي عُرض في رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول الأعمال الإرهابية.

وتعد شركة "نت فليكس" الأمريكية إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج الأعمال الفنية، وتعرض العديد من المسلسلات والأفلام الأجنبية وخاصة أعمال هوليوود.

ولم يكن مسلسل "السهام المارقة" هو المسلسل الأول الذي تعرضه "نتفليكس"، فقد سبقه مسلسل "مليكة"، فقد حصلت على حقوق عرضه على شبكتها وفق معايير خاصة، وهو مسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب الروائي أحمد طاهر ياسين، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالملك، بطولة دينا الشربينى ومصطفى فهمي وندى بسيوني وعمر السعيد وإخراج شريف إسماعيل.

وسبق وحصلت "نتفليكس"على حقوق عرض مسلسل "جراند أوتيل" بطولة الفنانون عمرو يوسف وأمينة خليل ومحمد ممدوح وأنوشكا، والمأخوذ عن فورمات إسبانية، وكتب السيناريو والحوار تامر حبيب، وأخرجه محمد شاكر خضير، وعرض فى رمضان 2016، محققا نجاحا وانتشارا كبيرا وقت عرضه.

ويعد "جراند أوتيل" أول مسلسل مصري عربي يعرض على "نتفيلكس"، خاصة أن إجراءات حقوق العرض على الشبكة تتطلب معايير خاصة، وهو ما حققه المسلسل بلفت الانتباه لإدراة الشبكة.