فرس نهر "يعض" سائحا حاول تصويره حتى الموت

أقدم فرس نهر على "عض" سائحا صينيا، أراد تصوير الحيوان الضخم في كينيا، حتى الموت.

ووقع الحادث بالقرب من بحيرة نيفاشا جنوبي غرب كينيا، حينما كان السائح الصيني "تشانج مينج شوانج"، البالغ من العمر 66 سنة، مع أصدقائه يلتقطون صورا للحيوانات الضخمة بالقرب من فندق يقيمون فيه، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وهجم أحد حيوانات فرس النهر على السائح و"عضه" في صدره، وأخذ ينزف وأسعف إلى المستشفى على الفور، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه.

وأصيب صديق السائح ويدعى "وو بينج تي"، البالغ من العمر 62 سنة، بجروح طفيفة واستطاع الأطباء إنقاذه.

ونوه شاهد العيان جيمس أومولو، إلى أن "تشانج" اقترب كثيرا من الحيوان، قائلا: "هذا هو سبب الهجوم على الأرجح".

وقال رئيس رابطة ملاحي بحيرة نيفاشا، ديفيد كيلو، أن ارتفاع منسوب المياه ساعد أيضا في تنامي السلوك العدواني لحيوانات فرس النهر، لأنها في هذه الحالة تضطر للخروج إلى الشاطئ بحثا عن الطعام.

ولا يزال موظفو الخدمة البيئية في المنطقة يبحثون عن فرس النهر القاتل.

يذكر أن تشان أصبح الضحية السادسة لهجوم فرس النهر في بحيرة نيفاشا منذ بداية العام الجاري.