بالفيديو| إعادة وصل ذراع فتى سقطت عليه صخرة ضخمة

استطاع فتى أمريكي، يبلغ من العمر 15 سنة، من استعادة ذراعه، بعد أن أعاد الأطباء وصل الذراع التي تعرضت للبتر، على إثر سقوط صخرة ضخمة عليه على شاطىء في جنوب ولاية كاليفورنيا.

وغادر المريض، يوم الخميس، مركز جامعة كاليفورنيا الطبي في أنهايم، بعد أن خضع لسبع عمليات جراحية دقيقة، وفقا لموقع "24".

أعاد الجراحون خلال العمليات الجراحية، توصيل الأعصاب والأوعية الدموية والعضلات.

وقال الأطباء إن الفتى لديه بعض الإحساس في يده، وهم واثقون من أنه سيستعيد القدرة على استخدامها بعد عملية إعادة تأهيل مكثفة.

وأفادت السلطات أن ذراع الصبي اليمني بُترت عمليا من فوق المرفق في 18 يوليو الماضي، عندما سقطت صخرة ضخمة عليه، بينما كان يسير برفقة صديقه بجوار جرف صخري على جانب المحيط في خليج "إيميرالد".