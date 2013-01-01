طالب عربي تنتهي حياته بشكل مأساوي في الهند

انتهت الرحلة التعليمية لطالب سوداني في الهند بشكل مأساوي، حيث لقي مصرعه متأثرا بجراح وكسور تعرض لها بعد أن قفز من الطابق الثاني لمبنى سكني، هربا من مداهمة الشرطة.

وأفاد موقع "سكاي نيوز" بأن شرطة مقاطعة "كمانهالاي"، بالقرب من مدينة بنغالور عاصمة ولاية كارناتاكا، قد قامت بمداهمة مبنى سكني بداخله العديد من الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني بعد أن انتهت فترة إقاماتهم الدراسية.

أفاد موقع "باج نيوز" بأن لجأ الطالب السوداني محمد الخير للقفز من شرفة بالطابق الثاني لكي يهرب من الشرطة، فتعرض لكسر في العمود الفقري ونزيف داخلي، وتم نقله إلى مستشفى خاص، حيث فارق الحياة بعدما أجرى عمليتين جراحيتين، وتم دفن الطالب السوداني البالغ من العمر 25 عاما قبل أيام في الهند، حيث شيعه عشرات من الطلاب السودانيين.

ووفقا للموقع السوداني، فقد غادر محمد الخير السودان إلى الهند للدراسة عام 2013، وقضي فترتين دراسيتين في علوم الكمبيوتر، قبل أن تنتهي إقامته في الهند منذ 2016.