بالفيديو| عبدالمطلب يتحدث عن رفض الجمهور لغنائه ويهاجم سيد الملاح

تأتي اليوم 13 أغسطس ذكرى ميلاد الفنان الكبير محمد عبد المطلب، والذي وُلد عام 1910، ويستعرض "الوطن" أبرز تصريحات عبدالمطلب في لقاءاته النادرة.

بلقاء قصير في عام 1974 يتحدث عبد المطلب عن غنائه في الإسكندرية لأول مرة بعد نجاح أغنيته "تسأليني بحبك ليه" وشعر حينها بالفشل لأن الجمهور لم يحسن استقباله من وجهة نظره، وبعض الجمهور قد طالبه من النزول عن المسرح، ويؤكد عبد المطلب أنه بعد سنوات من النجاح يعود للإسكندرية مرة أخرى وأن جمهورها هو من قدَّره بحق بعد سنوات فنه وعطائه.

وفي لقاء جمعه بالفنانة لبلبة تحكي عن بداياتها في الفن وفي تقليد الفنانين بالحفلات، بأن من أول الشخصيات التي قد قامت بتقليدها وتحبها هو الفنان محمد عبدالمطلب وأكد عبدالمطلب أنه يحب تقليد الفنانة لبلبة له، ورفض بشدة تقليد الفنان سيد الملاح له وبأنه يسيء له حين يقلده، وقال عبدالمطلب إنه يقدر سيد الملاح على المستوى الفني ولكن لا يحب أن يقلده.