بالفيديو والصور| طفل يقتحم الملعب لمقابلة محمد صلاح

في ظاهرة تبدو ملفتة للانتباه وتعبِّر عن مدى محبة الجمهور الإنجليزي للاعب المصري محمد صلاح، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل يقتحم ملعب المباراة التي أقيمت أمس بين فريقي ليفربول وويستهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتوجه إلى "صلاح".

وتعامل صلاح مع الموقف بطريقة بسيطة وتلقائية، واحتضن الطفل وتكلم معه قبل أن يخرج الطفل من الملعب، وسط تصفيق الجمهور.

وأحرز صلاح في المباراة هدفه الأول بالموسم الجديد في الدوري الانجليزي، وانتهت المباراة التي جمعت بين الفريقين بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل لا شيء.