بعد اعتدائه جنسيا على فتاة.. شاب يوافق على اغتصاب شقيقته انتقاما منه

اعتقلت الشرطة الباكستانية 12 شخصًا، بينهم أعضاء في مجلس قروي وكبار سن وأقارب، لإصدارهم أوامر لرجل باغتصاب فتاة انتقاماً لاغتصاب شقيقته.

وقال ضابط الشرطة رحمت علي، إن المتهمين مثلوا أمام محكمة، الأمر الذي يسمح للشرطة بالتحقيق معهم لمدة أسبوع دون الإفراج عنهم بكفالة.

وبحسب ما نشره موقع "العربية.نت"، أضاف الضابط أنه في أعقاب اغتصاب فتاة بالقرية، طلبت عائلة المغتصب المزعوم، ويدعى وسيم سعيد من مدينة بيرمحل، العفو من عائلة الفتاة، واتفق الطرفان على التصالح بشرط اغتصاب شقيقة وسيم.

ولا يزال الاغتصاب الانتقامي منتشرًا في بعض المناطق الريفية في باكستان، رغم أنه محظور بموجب القانون.