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بالصور| جريمة بشعة.. اغتصاب مغنية وقتلها ورميها في عرض البحر

اليوم AM 02:16
اغتصاب مغنية وقتلها ورميها في عرض البحر

اغتصاب مغنية وقتلها ورميها في عرض البحر

كتب: وكالات

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انتهى مصير فتاة مكسيكية بطريقة مروعة خلال مغامرتها حول العالم، عندما تم اغتصابها ورميها في عرض البحر أثناء وجودها على الشاطئ برفقة فتاة بريطانية.

وفي تفاصيل الحادثة بحسب "روتانا"،  فإن الفتاة وتدعى ماريا ماثوس تينوريو 25 عاما، قررت القيام بجولة حول العالم، لإحياء حفلات غنائية، كونها تمتلك مواهب في الغناء والغزف، وبدأت مسيرتها من كوستاريكا. لكنه تم العثور جثتها على الشاطئ بعد أسبوع واحد من بدء رحلتها.

وشاركت "تينوريو"، صورة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تبدأ رحلتها، قالت فيها: "اليوم تبدأ رحلتي بعد وقت طويل من الانتظار، طامحة للسفر حول الكوكب بمفردي".

وذكرت وزارة الأمن العام في كوستاريكا، أنه تم العثور على ماريا ماثوس تينوريو، ميتة على شاطئ إل كارمن، في منتجع سانتا تيريزا ديل كوبانو الشهير لركوب الأمواج. وفقا لصحيفة "ذا كوستاريكا ستار".

وأوضحت مصادر رسمية، أن ماريا وامرأة بريطانية التقت بها أثناء السفر، كانتا معا على الشاطئ عندما تعرضتا للاعتداء من قبل رجلين حاولا سرقتهما.

وتمكنت المرأة البريطانية من الفرار والعثور على حارس أمن طلبت منه المساعدة، ولكن، تم محاصرة ماثوس تينوريو، وتم الاعتداء عليها، واغتصبت، ثم تم إغراقها في البحر.

ووفقا لوزارة الأمن العام في كوستاريكا، فتم إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهما بسبب جريمتهما، وهما اسكيفل سيرداس وبينافيدس مندوزا. ويشتبه في أن سيرداس هاجم الفتاة المكسيكية، بينما يواجه مندوزا اتهاما باغتصابها.

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