جنسيتها عربية..اليوم فك أول سيدة مجمدة بالنيتروجين منذ 39 عاما

فك أول سيدة مجمدة بالنيتروجين منذ 39 عاما
صرح مستشفى (care) بمدينة طوكيو أنه سيتم، اليوم، فك أول سيده مجمده بالنيتروجين السائل منذ العام 1979.
وبحسب "البيان" الإماراتية، كشف المستشفى أنه ستتم إذابة الجليد وفك المريضة المجمدة منذ حوالي أربعين عاما.
يقول الدكتور لونج ين إن المريضة عراقية الجنسية كانت تعاني من الالتهاب الكبدي الوبائي C مع سرطان بالكبد، الامر الذي اضطر العلماء لعمل فكرة التجميد، لحين اكتشاف دواء لعلاجها.
وبالفعل لقد تم توفير علاج لحالتها، الامر الذي يستدعى كما جاء في العقد المبرم بين المريضة والعلماء، فكها واعطاءها خطة علاج عضوي ونفسي.
ويختتم الدكتور ين بقوله: جمدتها وهي في سن الـ 22. هي الان تخطت الستين من العمر.
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