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بالفيديو| لحظة انفجار مروع لهاتف "آيفون" داخل سيارة سيدة

بالفيديو| لحظة انفجار مروع لهاتف "آيفون" داخل سيارة سيدة

بالفيديو| لحظة انفجار مروع لهاتف "آيفون" داخل سيارة سيدة

اليوم AM 12:43
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

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تداول النشطاء مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة انفجار هاتف "آيفون" كان تم تغيير بطاريته داخل سيارة سيدة في الصين.

وكانت السيدة تقود السيارة أثناء وجود الهاتف على الجزء الأمامي منها، وفجأة بدأ الدخان بالخروج من الهاتف ثم اشتعلت به النيران، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وقال زوج السيدة للصحفيين إن زوجته لم تتلق أي إصابة ولكنها كانت خائفة للغاية.

وأكد أن سبب انفجار الهاتف كان البطارية ذات جودة منخفضة، حيث تم تصليح الهاتف خارج مركز خدمة شركة "آبل" الرسمي.

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