"فيسبوك" يكشف قاتلا بعد مرور 38 عاما على جريمته

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استطاعت سيدة الوصول لسفاح قتل شقيقها وصديقته، بعد 38 عاما من البحث، وذلك بمساعدة موقع "فيسبوك" الذي كشف القاتل.
وكان كريستوفر فارمر برفقة صديقته بيتا فرامبتون عام 1978، في رحلة عبر أمريكا الوسطى، عندما تعرف عليهما رجل أمريكي يدعى دوين بوسطن عرض عليهم السفر بين الجزر بقاربه، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.
وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنه اكتشف لاحقا أن بوسطن قتل كريستوفر وصديقته، بعد تعذيبهما، قبل أن يختفي تماما.
وتوصل محقق خاص لاسم القاتل بعد الجريمة، ولكن اختفاء المجرم أجبر المحكمة على إغلاق الملف لعشرات السنين بعدها.
وفي مقابلة تلفزيونية، كشفت بيني فارمر، شقيقة كريستوفر، أنها استطاعت الوصول "للسفاح الأمريكي" على موقع "فيسبوك" عن طريق أولاده في 2016، مما تسبب بإدانته وسجنه لاحقا.
وقررت بيني في عام 2016 البحث عن أبناء القاتل على "فيسبوك"، حتى وجدتهم، ثم قامت بمراسلتهم، وتفاجأت بإقرار الولدين بأنهما شهدا والدهما وهو يرتكب جريمة القتل، كما وفروا التفاصيل الكاملة للعملية.
وساعد تحقيق بيني "الخاص" على فيسبوك شرطة مدينة ساكرمنتو الأمريكية لإدانة بوسطن، بعد 38 من جريمته، ليلقى حتفه داخل السجن.
وأثارت القصة دهشة البريطانيين عندما أفصحت عنها بيني في برنامج تلفزيوني قبل أيام، كما أثنى كثيرون على تصميمها وشجاعتها للوصول لقاتل شقيقها، حتى وإن تأخر الأمر سنوات.
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