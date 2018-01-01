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لأول مرة.. السعودية تصدر طابعا تذكاريا لموسم الحج

اليوم PM 05:56
يحمل الطابع شعار حج هذا العام

يحمل الطابع شعار حج هذا العام

كتب: وكالات

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أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعا تذكاريا بمناسبة موسم حج هذا العام "2018"، وتطلق لأول مرة مجموعة من طابع فئة 3 ريالات وبطاقة فئة 5 ريالات.

وأفاد رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف، محمد عبد الرحمن العبد الجبار، إن المؤسسة تصدر الطوابع التذكارية لتوثيق المناسبات التي تشهدها السعودية في مختلف المجالات، بهدف إبراز الإنجازات والجهود الوطنية، والأحداث التاريخية المهمة، بوصف الطابع وسيلة من وسائل الاتصال التي تصل إلى مختلف دول وشعوب العالم، ما يعطيها انتشارا واسعا، ويؤدي رسالة تاريخية تتناقلها الشعوب والحضارات.

ونوه إلى أن الطابع يحمل شعار حج هذا العام "العالم في قلب المملكة"، إلى جانب الآية الكريمة "وأذن في الناس بالحج"، والهوية الجديدة لموسم الحج التي تأتي ضمن الخطة الإعلامية الاستراتيجية الشاملة للموسم، التي تشرف وزارة الإعلام على تنفيذها، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

يشار إلى أن مؤسسة البريد السعدي تصدر الطوابع البريدية دوريًا وفصليًا في المناسبات الوطنية، كالاحتفال باليوم الوطني وذكرى البيعة، إلى جانب المناسبات الدينية مثل شهر رمضان والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية.

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