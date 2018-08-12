السعودية تحذر المواطنين من "خطر مميت"

أصدرت السلطات السعودية، اليوم الأحد، تحذيرا من خطر وصفته بأنه يمكن أن يكون "مميتا"، ما جعلها تصدر قرارا عاجلا بشأنه اليوم.

ونشرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، بيانا، عبر حسابها على موقع "تويتر"، أعلنت فيه عن استدعائها عدد كبير من السيارات من نوع "بورش كايين"، بسبب ما وصفته بـ"خلل تقني قاتل"، مشيرة إلى أن عدد السيارات المستدعاة يصل إلى 101 سيارة من موديلات 2018-2019.

وأرجعت الوزارة هذا القرار، إلى أن الخلل في تلك السيارات، قد يعرض الركاب لخطر "مميت" حال وقوع أي حادث، موضحة أنه تم "استدعاء السيارات، لخلل في وحدة تثبيت حزام أمان المقعد الخلفي الأوسط، مما يعرض الراكب لخطر الإصابة بشكل أكبر حال وقوع حادث".

وطالبت الوزارة المستخدمين بضرورة التواصل مع الشركة، وإعادة السيارة أو إجراء الشركة المصنعة الإصلاحات اللازمة، مجانا لكل العملاء، وإلا فسيتم تغريم الشركة وإجبارها على تزويد ملاك تلك السيارات بسيارات بديلة لتلك التي تعاني من الخلل.