بالفيديو| شباب ينفذ قفزات "مرعبة" من فوق القطار على طريقة "ساب واي"

أظهرت لقطات فيديو مرعبة 3 شباب يقفزون على قمم وأسطح مترو الأنفاق في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وكما في اللعبة الشهيرة "ساب واي" تمامًا يقفز الشباب من سيارة إلى أخرى، ومن قطار إلى آخر أيضًا على خلفية موسيقية في الفيديو.

ووفقا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، الحساب الذي شارك مقطع الفيديو عبر منصة "يوتيوب" باسم "جاك ساتون"، تم حذفه من إدارة منصة التواصل الاجتماعي؛ لانتهاكه المبادئ التوجيهية للموقع.

وبحسب "روتانا"، لاقى تصرف الشباب المتهور نقدًا واسعا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحدهم: "أرجو ألا يعطل موتكم الخدمات العامة بعد هذا الفعل"، وعلق آخر: "المقطع سيبدو أكثر إثارة بموت أحدكم".

ويعد الركوب فوق أسطح القطارات أمر محظور في قواعد السلوك التي تتبعها سلطة المرور في أمريكا، ويخضع المنتهكون للملاحقة الجنائية، ويمكن تغريمهم حتى 100 دولار أو الحكم عليهم بالسجن لمدة 10 أيام.