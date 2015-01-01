بالصور| "جودي" تشهد على قاتلها من قبرها بعد إشعاله البنزين بجسدها

"التحدي أمر مألوف بالنسبة لى"، كان ذلك عنوانا لحياة جودي مالينوفكس ملكة الجمال السابقة التي أصيبت بسرطان في المبيض، وهي أم لابنتين، وخلال فترة علاجها تم إعطاؤها مسكنات للآلام، مما جعلها مدمنة على الأفيون، ولكنها كانت عازمة على أن تكون أما عظيمة وقاتلت من أجل التعافي من السرطان والسيطرة على مشكلة إدمانها للمخدرات، وخلال هذه الرحلة اعتقدت أنها وجدت الحب مع مايكل سلاجير، البالغ من العمر 41 عاما ولكن كانت حياتهما سيئة.

وفي 2 أغسطس 2015، كانت "جودي" و"مايكل" في محطة بنزين في جاهانا بولاية أوهايو، ونشب بينهما مشادة، على إثرها سكب زوجها البنزين عليها أمام الناس بالمحطة، بدءاً برأسها حتى قدميها، فسقط البنزين داخل فمها مما تسبب في ألم حارق وظلت تصرخ طلبا للمساعدة وتوسلت إليه أن يتوقف إلا أنه نظر إلى الأسفل وألقى عليها ولاعة وأضرم فيها النيران، وحاولت أن تلقي نفسها بمنطقة عشبية إلا أنها اشتعلت أيضا حتى أمسك رجل طفاية حريق من محطة البنزين وأطفأ النيران المشتعلة بجسدها وفقا لصحيفة "ميرور".

كانت "جودي" على حافة الموت، حيث عانت من حروق من الدرجة الثالثة والرابعة في 90 في المئة من جسدها، توقع الأطباء استمرار جودي على الحياة لساعات فقط، لكن إرادتها من أجل البقاء كانت أكبر، فبعد ثمانية أشهر في غيبوبة، استيقظت في النهاية، ولكنها فقدت كلتا أذنيها واثنين من أصابعها، وكانت تعاني من جروح مفتوحة في ظهرها لا تلتئم، ولم تستطع المشي ولم تكد تتحدث إلا بالهمس بسبب الأضرار الواسعة التي لحقت بها، إلى جانب اعتمادها على التنفس الصناعي.

وعندما رأت "جودي" المدى الواسع لإصاباتها، لم يكن أمامها إلا أن تتصالح مع حقيقة أنها كانت محصورة داخل جسم مشوه مكسور، خضعت إلى ما يقرب من 60 عملية جراحية للتشبث بالحياة من أجل عائلتها.

فيما اتُهم "مايكل" البالغ من العمر 41 بالإشعال المتعمد، وحيازة أدوات إجرامية واعتداء، وادعى أنه كان يحاول إشعال سيجارة، وأضرم النار في زوجته عن طريق الخطأ، ولكن شهادات أمن محطة البنزين روت قصة مختلفة تماما، وفي ديسمبر 2016 حكم عليه عاماً بالسجن لمدة 11 عاماً، الحد الأقصى للوقت الذي يمكنه الحصول عليه في أوهايو بهذا النوع من الجريمة.

لكن الحكم أثار غضب أحباء "جودي"، الذين التمسوا تغيير القانون لزيادة العقوبة، ففى يناير الماضي، كان من الواضح أن صحتها متدهورة، ولكن أدلت بشهادتها وهي ترقد على سريرها بالمستشفى، قائلة: "أنا لا أعتقد أن الكلمات يمكن أن تصف ما أشعر به لإخراج النار من وجهي وعيني، أستطيع أن أتذكر الصراخ طلباً للمساعدة".

وبعد خمسة أشهر من تقديم شهادتها، توفيت "جودي" بعمر 33 سنة، وكانت تعيش وتقاتل لما يقرب من عامين لتخبر قصتها، وتركت خلفها بناتها، واحدة في سن التاسعة وأخرى في الثالثة عشرة، بعد ذلك بقليل، تم إصدار "قانون جودي" في ولاية أوهايو، والذي فرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يشوهون ضحاياهم.

وتم رفع التهم الموجهة إلى "مايكل" إلى القتل المشدد، واتخذ القاضي قراراً استثنائياً بالسماح باستخدام شهادة "جودي" في المحاكمة، وتمكنت ضحية القتل من الشهادة ضد قاتلها، وهو الأول في أوهايو، فعندما كانت المحاكمة على وشك أن تبدأ هذا العام، عرف "مايكل" أن الأدلة كانت مكدسة ضده وأقر بأنه مذنب.

وكان مايكل قد واجه عقوبة الإعدام، ولكن تلقى عقوبة بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، وفي المحكمة توجه بالاعتذار إلى ابنة جودي وأمها قائلاً: "أود أن أعتذر عن الألم الذي سببته لك"، وعلى الرغم من أنها خسرت معركتها في النهاية، إلا أن "جودي" تحدت عملاً من أعمال الشر التي لا يمكن تصورها لتصبح رمزًا للأمل.