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هل يتمنى زوج كيم كاردشيان خيانتها مع شقيقاتها الأربع؟

منذ 32 دقيقة
كاني ويست مع كيم كاردشيان

كاني ويست مع كيم كاردشيان

كتب: الوطن

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كشف "كاني ويست"، مغني الراب وزوج ممثلة برامج الواقع الشهيرة "كيم كاردشيان' عن رغبته في إقامة علاقة حميمة مع أخوات 'كيم' الأربع، وذلك عن طريق أغنيته الجديدة التي قام بتسجيلها، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويقول مغني الراب البالغ من العمر 41 عاماً، والذي لديه ثلاثة أطفال من العارضة الشهيرة، في كلمات أغنيتة: "لقد حصلت على أفكار مريضة؟.. حصلت على كثير منها، هل حصلت على أربع أخوات في القانون.. حصلت على أربع منهن.. اللعنة تلك أخواتك.. لقد فعلت شيئاً غير مقدس لهن.. نحن نحتاج إلى حمام سباحة أكبر الآن".

ووفقا لـ"روتانا"، فإن لدى كيم كاردشيان، البالغة من العمر 37 عاما، أربع أخوات، هن: كلوي وكورتني وكيندال جينر وكيلي جينير، التي كانت احتفلت بعيد ميلادها الحادي والعشرين في احتفال فاخر منذ يومين.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يعتدي فيها "كاني" على أشخاص حقيقيين في أغانيه، فقد لمح لرغبته في ممارسة علاقة غير شرعية من قبل مع "تايلور سويفت"، وفي الوقت نفسه كان قد أثار الدهشة في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما كشف أنه لا يزال يشاهد الأفلام الإباحية، فخلال مقابلة مع "جيمي كيميل"، سُئل: "هل تشعر أن موقفك تجاه المرأة قد تغير منذ أن رزقت ببنات؟"، لكنه أجاب: "لا، ما زلت أشاهد الأفلام الإباحية، ما فائدة أن تكون كاني ويست دون فعل ذلك؟!".

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