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تركي آل الشيخ ينشر صورا للموسيقار صلاح الشرنوبي بقميص نادي بيراميدز

اليوم AM 06:49
فرقة شرنوبيات

فرقة شرنوبيات

كتب: أحمد حامد دياب

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نشر تركي آل الشيخ مالك نادي "بيراميدز" بعض الصور للموسيقار صلاح الشرنوبي يرتدي تي شيرت مشجعي النادي.

ويظهر في الصورة الشرنوبي ومعه أعضاء فرقة "شرنوبيات" وهم يرتدون تي شيرت مشجعي النادي وذلك في مقر الفرقة.

يٌذكر أن آل الشيخ اشترى نادي "الأسيوطي" وغير اسمه لـ"بيراميدز"، وأجرى صفقات عديدة للمنافسة على الدوري المصري.

 

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