تركي آل الشيخ ينشر صورا للموسيقار صلاح الشرنوبي بقميص نادي بيراميدز

رائد فضاء بـ"ناسا" يكشف عن اجتماع سري مع كائنات فضائية

كشف ليلاند ميلفين، رائد الفضاء في وكالة "ناسا" الأمريكية للفضاء، عن اجتماع سري مع كائنات فضائية في الفضاء الخارجي، وقال إنه شاهد جسما غريبا وعضوي ضمن مدار