تركي آل الشيخ ينشر صورا للموسيقار صلاح الشرنوبي بقميص نادي بيراميدز

فرقة شرنوبيات
نشر تركي آل الشيخ مالك نادي "بيراميدز" بعض الصور للموسيقار صلاح الشرنوبي يرتدي تي شيرت مشجعي النادي.
ويظهر في الصورة الشرنوبي ومعه أعضاء فرقة "شرنوبيات" وهم يرتدون تي شيرت مشجعي النادي وذلك في مقر الفرقة.
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