4آلاف متظاهر ألماني يطالبون المسؤولين بتقنين الحشيش: "هتكسبوا مليارات"

تظاهر نحو 4 آلاف شخص، اليوم، في العاصمة الألمانية برلين، مطالبين بتقنين القنب (الحشيش)، وحملوا لافتات كتب عليها: "التوضيح بدلاً من الحظر".

واعتبرت المظاهرة، الأكبر بين المظاهرات المطالبة بتقنين القنب، كـ"مادة خام، وكدواء، ووسيلة مكيفات".

وقال المتظاهرون، إن الدولة بمقدورها، في حال تقنين القنب، أن تفرض ضرائب عليها، وتجمع مليارات، وكتب متظاهرون على لافتات "لا متعة دون حشيش"، و"قل لا للمحققين الجنائيين في مجال المخدرات"، بحسب الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله".

ومن جانبه، قال فيرنر جراف، رئيس حزب الخضر في ولاية برلين: "لا يزال أهل برلين يفقدون رخص قيادتهم فقط لضبطهم يتعاطون الحشيش في منزلهم أو في الحديقة أو في أي مكان آخر"، وطالب بإنهاء هذا الوضع في كل أنحاء ألمانيا.

يذكر أن المتظاهرين قَدِمُوا من كل أنحاء البلاد، بعد أن أُعلن عن تنظيم المسيرة في الحي الحكومي ببرلين، بعد ظهر اليوم، كما سيسلموا لوزارة الصحة "إعلان برلين"، الذي يرفض تجريم الحشيش.