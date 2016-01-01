أبحاث بريطانية: المنزعجون من الضوضاء لديهم شذوذ دماغي حقيقي

توصلت أبحاث جديدة إلى أن الأشخاص الذين ينزعجون من الضوضاء بشكل كبير يعانون من حالة عقلية.

وحللت أبحاث أجريت بجامعة "نيوكاسل" البريطانية عقول 42 شخصًا مختلفًا في المملكة المتحدة، 20 منهم مصابون بهذه الحالة و 22 غير مصابين بها، ووجدوا أن من ينزعجون من الضوضاء لديهم شذوذ دماغي حقيقي، حسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وتم وضع المشاركين في ماسح التصوير بالرنين المغناطيسي، ولعبت سلسلة من الأصوات مثل صوت المطر والصراخ لمعرفة كيف سيكون رد فعلهم.

ونشرت النتائج التي توصلوا إليها في المجلة الطبية "Current Biology"، وكشفت أن الجزء الأمامي من الدماغ الذي له علاقة بالحواس والعواطف ينشط بشكل مفرط عند من يعانون من حساسية الصوت.

وقال الدكتور سوخبيندر كومار، من جامعة "نيوكاسل": "رد الفعل على الأصوات غير المرغوبة هو الغضب في الغالب، ويبدو كرد فعل طبيعي، ولكن بعد ذلك يتضاعف".

وتحدد الدراسة نمطًا ظاهريًا واضحًا يعتمد على التغيرات في السلوك والاستجابات الذاتية ونشاط العقل والجسم وتوجه الجهود المستمرة لتصنيف ومعالجة هذا الاضطراب الخبيث.