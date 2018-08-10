بالفيديو| امرأة تعود إلى منزلها فتتفاجأ بوجود أسد

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اليوم PM 09:30
أسد

أسد

كتب: مصطفى الصبري

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فوجئت امرأة من ولاية كولورادو الأمريكية، أمس الأول، بوجود أسد جبلي داخل منزلها، ويبدو أنه بسبب أنه كان محبوسًا، قتل قطتها الأليفة.

وقالت الشرطة الأمريكية إنهم استُدعوا إلى منزل في شارع "مارين"، ليلة الخميس، وهناك، وجدوا أسدا جبليا داخل المنزل، ورأوه من خلال أحد الشبابيك، حسب موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

ونشرت الشرطة، صورة على "تويتر"، للأسد، وهو يجلس بين طاولة وأريكة في صالة المنزل.

واستغرق إخراج الأسد من من المنزل، المكون من طابقين، من الشرطة وجمعية حماية الحياة البرية الأمريكية أكثر من ساعة.

وجرى التقاط فيديو للأسد وهو يطل من نافذة الطابق الثاني، ولم تحدث أي إصابات لمالكة المنزل أو السلطات، لكن فقط القطة الأليفة الخاصة بصاحبة المنزل قتلت.

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