10 حقائق عن قناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح السيسي لها غدا

قناطر أسيوط الجديدة تعد أحد المشروعات القومية التي منحتها الحكومة اهتمامًا كبيرًا للانتهاء من تنفيذها لخدمة الزراعة والري والكهرباء وتحقيق التنمية في محافظات جنوب الصعيد، ووصفها المهندس اللواء أركان حرب، كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بأنها سد عالي جديد على نهر النيل، وتستعد القناطر وتتزين اليوم لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاحها غدًا، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها:

1- تم إنشاء مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية على نهر النيل على بعد حوالي 400 متر من القناطر القديمة.

2- تساهم في تحسين حالة الري بإقليم مصر الوسطى في "أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم- الجيزة" وتخدم 1.650 مليون فدان، وتحسين الملاحة النهرية من خلال 2 هويس ملاحي من الدرجة الأولى بعرض 17 مترًا وطول 156 مترًا بالناحية اليمنى من نهر النيل.

3- يوجد بها 8 فتحات بعرض 17 مترًا مزودة ببوابات نصف قطرية، منها 3 فتحات على الناحية اليمنى لمحطة الكهرباء و5 فتحات على الناحية اليسرى لمحطة الكهرباء.

4- تساعد على إنشاء كوبري أعلى قناطر أسيوط الجديدة مكون من 4 حارات حمولة 70 طنًا، لربط شرق وغرب نهر النيل، وتساهم في إنشاء سد يقفل الجزء المتبقي من نهر النيل بطول حوالى 350 مترًا.

5- تصل تكلفة المشروع حوالي 6 مليارات جنيه، بدعم مشترك بين الحكومة المصرية والألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني، وتوفر نحو 3 آلاف فرص عمل "يومية" منذ بداية المشروع وحتى الانتهاء منه.

6- أما محطة أسيوط الكهرومائية التابعة للقناطر تتكون من 4 وحدات مائية قدرة كل وحدة منها 8 ميجاوات، وتبلغ قدرتها الإنتاجية "32 ميجا وات"، وتقلل انبعاثات ثان أكسيد الكربون من خلال توليد طاقة كهرباء نظيفة صديقة للبيئة.

7- تتميز المحطات الكهرومائية بطول عمرها الافتراضي وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة مقارنة بمحطات الكهرباء الأخرى، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

8- الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطة أسيوط الكهرومائية يتم ربطها على الشبكة القومية للكهرباء، وتستطيع إنارة محافظة أسيوط بالكامل في حالة وجود أعطال كهرباء من الشبكة القومية.

9- تحقق كفاءة تشغيلية بالمقارنة ببدائل الطاقة الأخرى التقليدية والمتجددة، كما أن تكلفتها الاقتصادية مناسبة فضلًا عن الاعتبارات البيئية الجيدة لها، وتوفر نحو 50 ألف طن من الوقود تبلغ قيمته 100 مليون جنيه سنويا.

9- يبلغ متوسط الطاقة المنتجة سنويًا من محطة الكهرومائية 240 مليون كيلو وات ساعة، وتضخ 227 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه لتشغيل كل توربينة بالمحطة، وربط إنتاجها مع محطة محولات المعصرة بمركز الفتح، وربطها على الشبكة القومية.