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بعد إليسا.. ميريام فارس: أنا بحالة صحية حرجة

اليوم PM 02:33
ميريام فارس

ميريام فارس

كتب: وكالات

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بعد أيام من تداول شائعات بشأن حالتها الصحية، كسرت المغنية اللبنانية ميريام فارس حاجز الصمت لتؤكد صحة الشائعات، قائلة إنها "بحالة صحية دقيقة وحرجة".

وبالتزامن مع إعلان إليسا تعافيها من مرض سرطان الثدي، عبر أحدث أغانيها المصورة "إلى كل اللي بيحبوني"، الثلاثاء الماضي، انتشرت الشائعات بشأن إصابة ميريام فارس بنفس المرض، لكنها نفت ذلك.

وأكدت الفنانة في تغريدة لها على تويتر، الجمعة، أنها "تمر بحالة صحية دقيقة وحرجة"، لكنها استدركت بالقول إن ليس كل مصيبة اسمها سرطان، وقالت "أنا ما معي سرطان".

وأضافت في تغريدتها باللهجة العامية أنها ترددت كتيرا قبل أن تتكلم، لعدم رغبتها في نشر تفاصيل حياتها الخاصة، لكنها قالت إن محبتها للجمهور أجبرتها على كسر صمتها.

وشكرت ميريام (35 عاما) معجبيها الذين نشروا تدوينات لدعمها والدعاء من أجلها، لكنها ختمت بقولها: "كفى متاجرة بصحة الناس".

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