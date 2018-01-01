آخر الأخبار

اختفاء طائرة إندونيسية على متنها 9 ركاب وفقدان الاتصال بها

اختفاء طائرة إندونيسية على متنها 9 ركاب وفقدان الاتصال بها

زوجان "عاقلان" يأكلان لحوم 30 امرأة

زوجان "عاقلان" يأكلان لحوم 30 امرأة

بلاي ليست| نجاة الصغيرة في عيد ميلادها.. "أما براوة على الشقاوة"

بلاي ليست| نجاة الصغيرة في عيد ميلادها.. "أما براوة على الشقاوة"

احذر.. "إله الموتى" يتجسس عليك إلكترونيا ويأخذ "سكرين شوت"

احذر.. "إله الموتى" يتجسس عليك إلكترونيا ويأخذ "سكرين شوت"

تعرف أين ومتى تشاهد كسوف الشمس اليوم

اليوم PM 02:21
كسوف جزئي

كسوف جزئي

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

أول كسوف كلي للشمس في الولايات المتحدة منذ قرن الإثنين المقبل

أول كسوف كلي للشمس في الولايات المتحدة منذ قرن الإثنين المقبل

ملايين الأمريكيين يستعدون لأول كسوف كلي للشمس منذ 99 عاما غدا

ملايين الأمريكيين يستعدون لأول كسوف كلي للشمس منذ 99 عاما غدا

كسوف جزئي للشمس تشهده الكرة الأرضية غدا

كسوف جزئي للشمس تشهده الكرة الأرضية غدا

سيشهد سكان بعض دول العالم كسوفا جزئيا للشمس، اليوم السبت، وذلك بعد أيام قليلة على خسوف القمر الدامي، الذي استطاع سكان الشرق الأوسط ومناطق عديدة رؤيته، أواخر شهر يوليو المنصرم.

قالت مجلة "تايم" إن كسوف الشمس الجزئي سيكون الأكثر مشاهدة في العالم خلال 2018، في حال كان الطقس جيدا وأوضحت "ناسا" إن الكسوف الجزئي يوم السبت سيكشف ما نسبته 74 % من قطر قرص الشمس.

سيبدأ الكسوف في حدود الساعة 4:02 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة وسيصبح ظاهرا في حدود الساعة 5:46 وسيكون مرئيا في جرينلاند ثم يتوسع باتجاه آيسلندا وشمال أوروبا ومعظم شمال روسيا وجزء من شمال الصين.

وسيشاهد الكسوف الجزئي من شمال آسيا وشمال أوروبا وشمال شرق أميركا الشمالية، على أن تدوم مدته حوالي ساعة وقال مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي، محمد عودة، إن الكسوف لن يكون مشاهدا من أي منطقة في العالم العربي، على عكس ظاهرة الخسوف التي شوهدت في أكثر من دولة عربية.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| توك توك يقطع رقبة طفلة أثناء خروج رأسها لتشاهد والدها

بالفيديو| توك توك يقطع رقبة طفلة أثناء خروج رأسها لتشاهد والدها

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" فيديو لواقعة تعرض طفلة لقطع رقبتها بعدما أخرجت رأسها من "التوك توك"
بالفيديو| ماذا قال وليد توفيق عن إصابة إليسا بالسرطان؟

بالفيديو| ماذا قال وليد توفيق عن إصابة إليسا بالسرطان؟

نشر الفنان وليد توفيق، عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو، ظهر من خلاله لتوجيه رسالة خاصة لكل من إليسا وميريام فارس بعد
في عيد ميلاده.. 11 معلومة عن المصارع الأسطوري هولك هوجان

في عيد ميلاده.. 11 معلومة عن المصارع الأسطوري هولك هوجان

سواء كنت مهتما أو غير مهتم بعالم المصارعة الحرة، أنت بالتأكيد تعرف المصارع الأمريكي هولك هوجان الذي من أشهر أيقونات اللعبة الأعنف في العالم
ممثلة إباحية تائبة: هذا ما يحاك ضد الإسلام في عالم التعري

ممثلة إباحية تائبة: هذا ما يحاك ضد الإسلام في عالم التعري

قالت نجمة التعري والممثلة الإباحية الأمريكية الباكستانية الأصل، ناديا علي إن هناك في صناعة سينما التعري من يمارس العنصرية بأبشع صورها، إذ كانوا يُصرون على
إنهاء حياة أول طفلين في العالم بـ"الموت الرحيم"

إنهاء حياة أول طفلين في العالم بـ"الموت الرحيم"

أصبح طفلان يبلغان من العمر تسع سنوات و11 سنة أصغر شخصين في العالم يتم إنهاء حياتهما باستخدام ما يسمى بالحقنة الرحيمة.