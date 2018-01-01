تعرف أين ومتى تشاهد كسوف الشمس اليوم

سيشهد سكان بعض دول العالم كسوفا جزئيا للشمس، اليوم السبت، وذلك بعد أيام قليلة على خسوف القمر الدامي، الذي استطاع سكان الشرق الأوسط ومناطق عديدة رؤيته، أواخر شهر يوليو المنصرم.

قالت مجلة "تايم" إن كسوف الشمس الجزئي سيكون الأكثر مشاهدة في العالم خلال 2018، في حال كان الطقس جيدا وأوضحت "ناسا" إن الكسوف الجزئي يوم السبت سيكشف ما نسبته 74 % من قطر قرص الشمس.

سيبدأ الكسوف في حدود الساعة 4:02 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة وسيصبح ظاهرا في حدود الساعة 5:46 وسيكون مرئيا في جرينلاند ثم يتوسع باتجاه آيسلندا وشمال أوروبا ومعظم شمال روسيا وجزء من شمال الصين.

وسيشاهد الكسوف الجزئي من شمال آسيا وشمال أوروبا وشمال شرق أميركا الشمالية، على أن تدوم مدته حوالي ساعة وقال مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي، محمد عودة، إن الكسوف لن يكون مشاهدا من أي منطقة في العالم العربي، على عكس ظاهرة الخسوف التي شوهدت في أكثر من دولة عربية.